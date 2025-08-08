Cảnh khỏa thân, đánh đập phụ nữ mang thai trong phim gây sốc

"Zero-day Attack" vừa lên sóng đã vấp phải tranh luận vì sự xuất hiện của hàng loạt cảnh nhạy cảm như khỏa thân, đánh đập phụ nữ mang thai.

Theo China Times, tập 2 của series Zero-day Attack vừa lên sóng đã nhanh chóng bị phản ứng dữ dội vì nội dung gây sốc. Trong tập này, diễn viên Tạ Chương Dĩnh có cảnh khỏa thân, để lộ cơ thể trần trụi. Ngoài ra, tài tử cũng thực hiện cảnh quay đánh đập một người phụ nữ mang thai ngay tại đại lộ Ketagalan.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ lo ngại khi những cảnh quay gây sốc này lên sóng. Tạ Chương Dĩnh chia sẻ khi ghi hình cảnh này, vì mức độ bạo lực và ồn ào của nó mà cảnh sát đã phải tới kiểm tra đoàn phim.

“Có thể đập phá văn phòng vận động tranh cử đến mức cảnh sát thật phải đến kiểm tra, đủ thấy cảnh quay chân thực thế nào. Tay tôi còn bị trầy xước, chảy máu vì cầm gậy gỗ khi đánh. Tôi nghĩ đây là một cảnh phim thực sự gây chấn động và đau lòng", nam diễn viên cho hay.

Zero-day Attack có nhiều cảnh quay gây sốc.

Theo nguồn tin, nội dung chính tập 2 Zero-day Attack xoay quanh một cặp đôi do Tạ Chương Dĩnh - Nhậm Mẫn Hiền thủ vai. Họ phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn và tuyệt vọng tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo.

Trong quá trình ghi hình, Tạ Chương Dĩnh và Nhậm Mẫn Hiền phải thực hiện nhiều thước phim 18+. Tạ Chương Dĩnh thậm chí còn phải khỏa thân trước ống kính. Tuy nhiên, bộ đôi vẫn hợp tác ăn ý, hoàn thành ghi hình những cảnh nhạy cảm này một cách suôn sẻ.

Nhậm Mẫn Hiền chia sẻ: “Đoàn phim đã mời đạo diễn điều phối cảnh nóng hỗ trợ tập luyện, giúp chúng tôi diễn chuyên nghiệp và yên tâm hơn ngay từ giai đoạn chuẩn bị". Cô cũng cho biết quá trình ghi hình diễn ra ăn ý, không gian riêng tư đảm bảo cho các diễn viên có tâm lý thoải mái.