Chris Evans gây xôn xao

Người hâm mộ vũ trụ điện ảnh Marvel đang bàn tán xôn xao trước thông tin Chris Evans trở lại trong bom tấn "Avengers: Doomsday".

Sáng 16/12, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh bị rò rỉ trong teaser trailer Avengers: Doomsday. Cụ thể, đoạn teaser này được hé lộ trong các suất chiếu sớm của bom tấn Avatar: Fire and Ash.

Tờ Comicbook cho hay đoạn teaser tập trung vào việc giới thiệu tài tử Chris Evans trở lại với Marvel, trong vai Steve Rogers - Captain America (Đội trưởng Mỹ). Mở đầu teaser, nhân vật Steve Rogers xuất hiện, lái xe mô tô trở về nhà. Căn nhà này từng xuất hiện ở đoạn kết Avengers: Endgame. Sau đó, nhân vật bế đứa con nhỏ của mình, trước khi dòng chữ "Steve Rogers sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday" xuất hiện.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, thu hút sự bàn luận của dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Marvel. Dù hãng phim chưa chính thức xác nhận, thông tin Evans trở lại với vai diễn siêu anh hùng biểu tượng khiến người yêu phim không khỏi phấn khích.

Chris Evans được khán giả toàn cầu biết đến sau vai diễn Đội trưởng Mỹ. Ảnh: Disney.

Trước đó, ở hồi kết Avengers: Endgame, Steve Rogers quyết định nghỉ hưu, dành phần đời còn lại bên cạnh bạn gái Peggy Carter, đồng thời trao lại chiếc khiên cùng danh hiệu Đội trưởng Mỹ cho Sam Wilson.

Lời tạm biệt của Chris Evans với vai diễn biểu tượng khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Khoảng thời gian sau đó, từng có tin đồn về việc Chris Evans sẽ tái xuất, nhưng tài tử nhiều lần khẳng định anh không tham gia Avengers: Doomsday. Sau khi thông tin về teaser phim rò rỉ, người hâm mộ cho rằng nam diễn viên trước đó đã cố tình "đánh lừa" khán giả, tạo bất ngờ trong ngày trở lại.

Trong Deadpool & Wolverine ra mắt năm ngoái, Chris Evans từng gây thích thú khi tái xuất với vai Johnny Storm (Human Torch) - vai diễn siêu anh hùng đầu tiên của anh.