Siêu mẫu Nhật Bản qua đời vì ung thư

Furuya Megumi qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với ung thư đại tràng. Dòng trạng thái cuối cùng về việc “sống chung với bệnh tật” của cô khiến nhiều người xót xa.

Theo tin tức ngày 7/1 của China Times, siêu mẫu Nhật Bản Furuya Megumi đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư đại tràng, hưởng dương 47 tuổi. Thông tin do công ty quản lý công bố, cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/12/2025.

Trước khi qua đời, Furuya Megumi từng chia sẻ dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội, cho biết cô vẫn sống chung với bệnh tật. “Chào buổi sáng mọi người! Dù hiện tại vẫn đang sống chung với bệnh tật, tôi cũng đã bình an vượt qua hai tuần vừa qua. Ngày mai lại phải đi khám, là lần chụp CT sau một thời gian dài, thật phiền quá!”, nữ người mẫu viết.

Hình ảnh người mẫu Furuya Megumi. Ảnh: China Times.

Furuya Megumi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn bốn vào năm 2021. Ngay sau đó, nữ người mẫu bước vào quá trình điều trị tích cực. Trong suốt thời gian chống chọi với bệnh tật, cô vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống tích cực và thông điệp truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/10/2025, Furuya Megumi không còn cập nhật thêm tình hình cá nhân.

Phía công ty quản lý cho biết, trước khi qua đời, nữ người mẫu vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật và nỗ lực điều trị. Cô là người ấm áp, gần gũi, luôn quan tâm và đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Ngay cả sau khi rời xa làng mẫu, Furuya Megumi vẫn được nhiều người yêu mến nhờ tính cách thân thiện và cuộc sống giản dị.

Furuya Megumi là người mẫu thời trang kỳ cựu tại Nhật Bản, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực quảng cáo và tạp chí. Cô từng xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang như ELLE, Marie Claire, GQ và tham gia nhiều chiến dịch của các thương hiệu lớn trong và ngoài Nhật Bản.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Furuya Megumi có đời sống khá kín tiếng. Sau khi tạm dừng nghề mẫu, Furuya Megumi cùng chồng điều hành nhà hàng.