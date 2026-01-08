Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Siêu mẫu Nhật Bản qua đời vì ung thư

  • Thứ năm, 8/1/2026 04:39 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Furuya Megumi qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với ung thư đại tràng. Dòng trạng thái cuối cùng về việc “sống chung với bệnh tật” của cô khiến nhiều người xót xa.

Theo tin tức ngày 7/1 của China Times, siêu mẫu Nhật Bản Furuya Megumi đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư đại tràng, hưởng dương 47 tuổi. Thông tin do công ty quản lý công bố, cho biết cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/12/2025.

Trước khi qua đời, Furuya Megumi từng chia sẻ dòng trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội, cho biết cô vẫn sống chung với bệnh tật. “Chào buổi sáng mọi người! Dù hiện tại vẫn đang sống chung với bệnh tật, tôi cũng đã bình an vượt qua hai tuần vừa qua. Ngày mai lại phải đi khám, là lần chụp CT sau một thời gian dài, thật phiền quá!”, nữ người mẫu viết.

Nhat Ban anh 1

Hình ảnh người mẫu Furuya Megumi. Ảnh: China Times.

Furuya Megumi được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn bốn vào năm 2021. Ngay sau đó, nữ người mẫu bước vào quá trình điều trị tích cực. Trong suốt thời gian chống chọi với bệnh tật, cô vẫn duy trì tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời sống tích cực và thông điệp truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/10/2025, Furuya Megumi không còn cập nhật thêm tình hình cá nhân.

Phía công ty quản lý cho biết, trước khi qua đời, nữ người mẫu vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật và nỗ lực điều trị. Cô là người ấm áp, gần gũi, luôn quan tâm và đối xử chân thành với mọi người xung quanh. Ngay cả sau khi rời xa làng mẫu, Furuya Megumi vẫn được nhiều người yêu mến nhờ tính cách thân thiện và cuộc sống giản dị.

Furuya Megumi là người mẫu thời trang kỳ cựu tại Nhật Bản, hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực quảng cáo và tạp chí. Cô từng xuất hiện trên các ấn phẩm thời trang như ELLE, Marie Claire, GQ và tham gia nhiều chiến dịch của các thương hiệu lớn trong và ngoài Nhật Bản.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Furuya Megumi có đời sống khá kín tiếng. Sau khi tạm dừng nghề mẫu, Furuya Megumi cùng chồng điều hành nhà hàng.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.

Mặt mộc của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi mới đây đăng loạt ảnh đời thường, để mặt mộc cùng phong cách giản dị. Loạt hình nhanh chóng thu hút tương tác lớn.

9 giờ trước

NSND Việt Anh gặp Nhật Hạ 'Gia đình phép thuật'

NSND Việt Anh chia sẻ hình ảnh hội ngộ cùng Nhật Hạ, gợi lại hình ảnh “ông - cháu” Yeye và Baram trong "Gia đình phép thuật". Khoảnh khắc trên khiến khán giả thích thú.

38:2268 hôm qua

Thời trang bikini 57.000 USD của Kylie Jenner gây chú ý

Kylie Jenner mở đầu năm 2026 bằng loạt ảnh diện bikini ánh kim bên hồ bơi. Điểm nhấn nằm ở bộ trang sức Cartier đi kèm có tổng giá trị hơn 57.000 USD.

42:2508 hôm qua

Minh An

Nhật Bản siêu mẫu ung thư giải trí

    Đọc tiếp

    Heidi Klum tao bao o tuoi 52 hinh anh

    Heidi Klum táo bạo ở tuổi 52

    9 giờ trước 20:47 7/1/2026

    0

    Siêu mẫu 52 tuổi liên tục xuất hiện với những trang phục hở bạo. Mới đây, cô đi nghỉ cùng chồng tại St. Barts.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý