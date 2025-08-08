Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ảnh thân mật của Brooklyn Beckham

  • Thứ sáu, 8/8/2025 09:46 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Giữa bối cảnh rạn nứt tình cảm với bố mẹ ngày càng nghiêm trọng, Brooklyn và vợ tỏ ra không mấy bận tâm. Cặp đôi mới đây bị bắt gặp dạo phố, có nhiều hành động thân mật.

Theo Page Six, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz vừa bị bắt gặp đi dạo chơi lãng mạn buổi đêm, ngay sau lễ gia hạn lời thề hôn nhân. Cặp đôi dường như không bận tâm tới việc bố mẹ không góp mặt trong ngày trọng đại này.

Trong loạt ảnh, con trai cả của David Beckham tình tứ bên vợ trong lúc đi dạo gần cầu Brooklyn, thành phố New York. Nicola khoác vai chồng, trong khi Brooklyn âu yếm ôm eo cô. Cặp đôi không ngần ngại thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, lãng mạn với nửa kia. Họ dừng lại ngắm cảnh bên bờ sông trước khi tiếp tục dạo bộ.

Nicola Peltz diện áo dài tay màu trắng, quần ống loe đen, phối với giày cao gót đế thô và túi xách cùng màu. Trong khi Brooklyn Beckham chọn phong cách năng động với áo hoodie đen, quần short, mũ lưỡi trai và giày thể thao.

Brooklyn Beckham anh 1Brooklyn Beckham anh 2

Brooklyn và Nicola đi dạo phố ngay sau khi tổ chức lễ làm mới lời thề cưới. Ảnh: BACKGRID.

Theo nguồn tin, Brooklyn và Nicola vẫn gắn bó khăng khít, không mấy ảnh hưởng bởi việc rạn nứt tình cảm với gia đình Beckham ngày càng nghiêm trọng. Cuối tuần trước, cặp đôi còn tổ chức lễ làm mới lời thề hôn nhân.

“Mục đích sự kiện là để tôn vinh tình yêu và sự gắn bó mà họ đã xây dựng suốt những năm qua, đồng thời tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ suốt đời", một nguồn tin thân cận chia sẻ với tạp chí People.

Một nguồn khác tiết lộ với TMZ rằng vợ chồng David Beckham không tham dự lễ làm mới lời thề cưới của hai con vì mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Peltz từng được cho là mâu thuẫn với mẹ chồng ngay từ thời điểm tổ chức hôn lễ. Tới đầu năm nay, những bất hòa trong gia đình Beckham càng trở nên nghiêm trọng hơn khi vợ chồng Brooklyn tỏ rõ thái độ, "một mình một phe".

Cặp đôi né tránh các dịp gặp mặt hay sự kiện đặc biệt của gia đình, bao gồm cả bữa tiệc sinh nhật tuổi 50 của David Beckham. Các con của cựu danh thủ người Anh cũng hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Brooklyn và Nicola bắt đầu hẹn hò vào tháng 10/2019, rồi công khai mối quan hệ vào tháng 1/2020. 7 tháng sau, Brooklyn ngỏ lời cầu hôn nữ diễn viên. Cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 9/4/2022. Lễ cưới kéo dài nhiều ngày và có sự góp mặt của đông đảo người thân hai bên gia đình. Tới tháng 4 vừa qua, hai người cũng vừa kỷ niệm 3 năm cưới.

