Tang lễ ca sĩ Lee Min qua đời ở tuổi 47

Thông tin ca sĩ Lee Min qua đời ở tuổi tuổi 47 gây xôn xao làng giải trí Hàn Quốc những ngày qua. Theo tờ Sports Chosun, tang lễ của thành viên nhóm nhạc As One được gia đình tổ chức riêng tư, hạn chế tiếp xúc truyền thông.

Sáng 7/8, Brand New Music - công ty quản lý của Lee Min - thông báo: "Chúng tôi, toàn thể nhân viên và gia đình Lee Min, đang vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cô. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ sẽ được tiến hành lặng lẽ và riêng tư".

Đơn vị này chia sẻ thêm: "Rất mong mọi người cầu nguyện cho linh hồn cố nghệ sĩ được yên nghỉ. Chúng tôi xin phép từ chối mọi hình thức đưa tin và mong nhận được sự cảm thông".

Theo nguồn tin, tang lễ Lee Min được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện CHA Bundang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi ngày 7/8. Lễ đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 5h30 ngày 9/8.

Lee Min qua đời ở tuổi 47. Ảnh: KBS.

Trước đó, Lee Min được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng vào hôm 5/8. Người đầu tiên phát hiện sự việc là chồng cô. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của nữ ca sĩ.

Ngay khi hay tin, Crystal - thành viên của As One - đã lập tức từ Mỹ trở về Hàn Quốc tham dự lễ tang đồng nghiệp. Phía công ty cũng thông báo tạm ngưng mọi hoạt động trên mạng xã hội và hoãn lịch phát hành các sản phẩm âm nhạc.

Lee Min ra mắt cùng Crystal vào năm 1999 trong nhóm nhạc As One, tung ra nhiều sản phẩm âm nhạc gây ấn tượng như I Want You and I Want You, Day by Day, You're Welcome hay Should I Be Sorry?... Gần đây, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, phát hành đĩa đơn hay góp mặt trong chương trình The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile (tạm dịch: Giai điệu bốn mùa cùng Park Bo Gum).