'Càn Long' Trương Quốc Lập ở tuổi 70

Ở tuổi 70, Trương Quốc Lập vẫn phải miệt mài đóng phim, nhận show để kiếm tiền bất chấp tranh cãi. Trong khi con trai ông ăn chơi hưởng thụ, sống dựa hơi cha.

Theo trang 163, giới giải trí xôn xao khi nữ diễn viên Viên Lập đào lại chuyện cũ, đăng tải tâm thư dài trên mạng xã hội, công khai chỉ trích đồng nghiệp Trương Quốc Lập, Chương Tử Di và đài truyền hình Chiết Giang.

Trong bài đăng, Viên Lập phanh phui hậu trường của show The Birth of An Actor (tạm dịch: Sự ra đời của một diễn viên) mà bà tham gia năm 2017. Bà cho biết đã bị "gài bẫy" trên sân khấu, trở thành đối tượng bị Trương Quốc Lập, Chương Tử Di và nhiều giám khảo khác trêu chọc và bôi nhọ.

Để tạo độ hot cho chương trình, đài Chiết Giang đã thiết kế sẵn kịch bản khiến Viên Lập "phát điên”, sau đó dùng kỹ thuật cắt dựng ác ý để biến kịch bản thành “chương trình thực tế”. Khi show lên sóng, hình ảnh Viên Lập trở nên xấu xí trong mắt khán giả, bị gán mác "kẻ điên", "mù quáng", "mê tín"... Những năm qua, Viên Lập cho biết phải chịu đựng nhiều điều tiếng, phán xét.

Bà chỉ trích Trương Quốc Lập vì chính ông từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng “có quan hệ thân thiết với Viên Lập”. Thế nhưng Trương Quốc Lập biết rõ tổ chương trình đang "giăng bẫy" để gài đồng nghiệp vẫn chọn im lặng và phối hợp, chỉ vì khoản thù lao lớn.

Trương Quốc Lập hiện tại vẫn tham gia phim ảnh. Ảnh: Weibo.

Những lời tố của nữ diễn viên gạo cội khiến dân mạng xôn xao, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều.

Trương Quốc Lập ở tuổi 70 vẫn tất bật mưu sinh. Những năm gần đây, diễn viên gạo cội xuất hiện dày đặc trên màn ảnh, “đóng đô” tại phim trường Hoành Điếm, thậm chí còn tích cực tham gia show truyền hình. Ngôi sao Tể tướng Lưu gù từng bị bắt gặp phải mặc phục trang dày cộp giữa mùa hè nóng nực để ghi hình, thực hiện đi thực hiện lại một cảnh quay tới mức mồ hôi nhễ nhại. Hay ông cũng bị thương khi quay cảnh treo trên dây cáp mà vẫn phải uống thuốc giảm đau để hoàn thành vai diễn.

Song Trương Quốc Lập cũng vướng không ít tai tiếng. Tài tử bị chỉ trích nhận quảng cáo bừa bãi, thậm chí một sản phẩm ông đại diện bị đài CCTV nêu đích danh vì nghi vấn lừa đảo người tiêu dùng...

Hình ảnh nam diễn viên lao dốc trong mắt nhiều khán giả, bị cho là “bất chấp kiếm tiền”, “làm hoen ố danh tiếng nghệ sĩ kỳ cựu”. Không những thế, Trương Quốc Lập còn vướng tin rơi vào khủng hoảng tài chính, với tổng số tiền nợ lên tới 4,52 triệu NDT. Nhiều nguồn tin khẳng định đây là lý do ông vẫn phải miệt mài đóng phim, nhận show ở tuổi thất tuần.

Trong khi đó, con trai của Trương Quốc Lập là Trương Mặc lại nổi tiếng là "phá gia chi tử". Theo QQ, dù đã 43 tuổi, Trương Mặc vẫn chưa có sự nghiệp ổn định, chỉ mải mê ăn chơi, sống dựa hơi người cha nổi tiếng. Thậm chí trên mạng xã hội, Trương Mặc tự nhận mình là “vua làm khổ cha”.

Trương Mặc không ngần ngại khoe khoang chuỗi ngày ăn chơi, tiệc tùng triền miên. Anh bị chỉ trích vì "ăn bám" Trương Quốc Lập, sống sung túc hưởng thụ trong khi cha dù đã 70 tuổi vẫn phải miệt mài bươn chải kiếm tiền.