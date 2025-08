Lee Min Ho bị lãng phí

Tái xuất màn bạc sau 1 thập kỷ, Lee Min Ho trong "Toàn trí độc giả" có màn thể hiện "trôi tuột", chẳng có khoảnh khắc đặc biệt nào khiến khán giả ghi nhớ.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Ngay từ giai đoạn “ủ kén”, Toàn trí độc giả đã thu hút sự quan tâm của người yêu phim, khi sở hữu loạt yếu tố hình thành một “bom tấn điện ảnh" đúng nghĩa. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng đình đám, từng mang về hơn 200 triệu lượt đọc, bên cạnh dàn sao hạng A và khoản ngân sách đầu tư khổng lồ được cho là 30 tỷ won. Trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, không nhiều tác phẩm từng “ngốn” khoản tiền khủng như thế.

Đó là lý do mà khán giả đại chúng đặt kỳ vọng về một tác phẩm “vàng mười”, có thể làm dậy sóng phòng vé cuối hè. Nhưng thực tế, “quả bom” này đang gần như không có cơ hội kích nổ.

Bản chuyển thể lỏng lẻo

Câu chuyện của Toàn trí độc giả (Omniscient Reader: The Prophet) xoay quanh Kim Dok Ja - một nhân viên văn phòng sống khép kín, có niềm đam mê đặc biệt với tiểu thuyết mạng. Anh là người duy nhất từng đọc tới chương cuối cùng của bộ sách mang tên Three Ways to Survive in a Ruined World (3 cách để sinh tồn giữa thế giới diệt vong).

Một ngày kia, Dok Ja bàng hoàng phát hiện thế giới mà anh đang sống bất ngờ biến thành nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia. Nhờ thuộc lòng cốt truyện, chàng nhân viên văn phòng tìm được cách sinh tồn trong thực tại đầy rẫy quái vật và những tai ương chết người. Trên hành trình này, Dok Ja bắt tay với Yoo Joong Hyuk - nhân vật chính trong Three Ways to Survive in a Ruined World.

Khởi chiếu từ ngày 23/7, Toàn trí độc giả dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé tại Hàn Quốc.

Điều khiến Toàn trí độc giả gây tranh cãi triền miên những ngày qua là nội dung… phá tan nguyên tác. Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cực kỳ ăn khách, bộ phim của Kim Byung Woo lại mắc phải sai lầm chí mạng khi coi nhẹ sự kỳ vọng của các fan trung thành, thay đổi nhiều tình tiết, nhân vật trong nguyên tác đến mức sai lệch. Chính quyết định tệ hại này của biên kịch khiến Toàn trí độc giả hứng chịu làn sóng chỉ trích, tẩy chay gay gắt ngay từ khi lên kệ.

Thế nhưng, nếu tạm gạt yếu tố nguyên tác sang một bên, đây không hoàn toàn là một dự án thảm họa. Toàn trí độc giả vẫn đem lại nhiều khoảnh khắc giải trí, đặc biệt là khi yếu tố sinh tồn được đẩy lên cao trào.

Tiết tấu phim dồn dập ngay từ những phút đầu tiên, kèm theo đó là loạt cảnh hành động xuất hiện liên tục, dường như không ngừng nghỉ khiến sự chú ý của người xem dễ dàng bị cuốn theo đường dây câu chuyện giả tưởng ly kỳ. Các phân cảnh sinh tồn được dàn dựng khá tốt, càng về sau càng đẩy cao tính đồng đội. Mặc dù CGI vẫn lộ không ít khuyết điểm, nhưng những đoạn chiến đấu với yêu quái hay đại cảnh vẫn mang tới độ mãn nhãn nhất định. Không khó để nhận ra đứa con tinh thần của Kim Byung Woo được đầu tư mạnh tay ở hình ảnh, kỹ xảo, thứ vốn “ngốn” một khoản tiền kếch xù.

Thế nhưng, một bộ phim hay không thể chỉ dừng lại ở khía cạnh giải trí. Toàn trí độc giả rõ ràng chưa phải lựa chọn hấp dẫn dành cho những ai mong đợi một câu chuyện thuyết phục, với những lớp lang thông điệp sâu sắc.

Cách xây dựng nhân vật trong phim còn hời hợt và non nớt. Ngay cả nam chính Dok Ja cũng hiện lên với đầy mâu thuẫn nội tâm. Biên kịch đẩy anh chàng vào những lựa chọn đạo đức, đối diện với sai lầm hay tội lỗi để trưởng thành. Thế nhưng, động cơ của nhân vật lại chưa đủ thuyết phục. Chẳng ai biết một Kim Dok Ja sống gần như tách biệt với xã hội lại đột ngột “nổi máu anh hùng” và muốn giải cứu thế giới bởi lý do gì, hay biến cố nào khiến anh chàng thay đổi suy nghĩ chóng vánh như vậy…

Phim đầu tư hình ảnh nhưng bỏ quên chất lượng kịch bản.

Trong khi, những vai diễn phụ hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí xuất hiện chỉ để “câu fame”, điển hình như trường hợp của Ji Hye (Jisoo).

Tiếc cho Lee Min Ho

Điều đáng tiếc nhất của Toàn trí độc giả là lãng phí dàn cast với những tên tuổi hạng A, mà điển hình là Lee Min Ho.

Từ Boys Over Flowers cho tới The Heirs, tài tử sinh năm 1987 luôn là tên tuổi bảo chứng rating trên màn ảnh nhỏ, đút túi hàng loạt dự án ăn khách với sức hút vượt xa biên giới xứ Hàn. Thế nhưng suốt gần 2 thập kỷ qua, không khó nhận ra nam diễn viên vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trên màn ảnh rộng. Trái ngược với sự nghiệp truyền hình rực rỡ, tài tử tới nay vẫn chưa bỏ túi nhiều dự án điện ảnh thành công, ghi được dấu ấn rõ nét.

Vai diễn trong Toàn trí độc giả tiếp tục khẳng định sự “loay hoay” của Lee Min Ho tại địa hạt điện ảnh. Trong phim, anh hóa thân Yoo Joong Hyuk - nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết mà Dok Ja đã đọc. Joong Hyuk thuộc tuyến nhân vật trung tâm, với sức mạnh và khí chất anh hùng. Thế nhưng ngoại trừ một vài phân cảnh phối hợp với nam chính Dok Ja, vai diễn của Lee Min Ho “trôi tuột”, gần như chẳng có khoảnh khắc đặc biệt hay bước ngoặt tâm lý nào khiến khán giả ghi nhớ.

Thực tế, nhờ sở hữu vóc dáng đẹp với gương mặt điển trai, tài tử 38 tuổi vẫn biết cách bắt lấy cơ hội tỏa sáng ở những cảnh hành động. Tiếc thay, nhân vật Joong Hyuk dù đóng vai trò thứ chính lại bị thiếu chiều sâu cảm xúc nội tâm, hiện lên còn đơn điệu, một màu. Kiểu vai diễn này cũng quen thuộc, không phải bước thử nghiệm mới mẻ trong sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao họ Lee.

Vậy nên, không ngạc nhiên khi khán giả nhận xét anh an toàn, thậm chí cũ kỹ và tẻ nhạt.

Lee Min Ho vẫn loay hoay tìm kịch bản điện ảnh chất lượng.

Kể từ sau Gangnam Blues (2015), Lee Min Ho phải mất tròn 1 thập kỷ mới chính thức tái xuất màn bạc. Thế nhưng, màn thể hiện của nam diễn viên rõ ràng đang gây thất vọng.

Trong khi đồng nghiệp cùng thời như Kim Soo Hyun, Park Seo Joon hay thậm chí đàn em như Song Kang đang thử sức với nhiều loại vai đa dạng để bứt phá, Lee Min Ho dường như vẫn luẩn quẩn trong vùng an toàn. Ngoại hình sáng giúp tài tử thường được giao các vai chính diện bảnh bao, tỏa “hào quang”. Nhưng thực tế, chúng hoặc quá an toàn, hoặc thiếu đi chiều sâu nội tâm cần thiết - điều khán giả cần thấy ở một diễn viên thực lực.

Không thể phủ nhận sức hút của Lee Min Ho. Mỗi dự án anh tham gia đều tạo độ lan tỏa nhất định, đặc biệt tại thị trường châu Á. Thế nhưng, trong bối cảnh phim ảnh Hàn đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với sự lên ngôi của dàn sao trẻ tài năng, Lee Min Ho rõ ràng cần tìm ra những kịch bản mang sức nặng để khẳng định vị thế.

Ở khía cạnh khác, lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về Lee Min Ho. Với Toàn trí độc giả, màn thể hiện mờ nhạt của anh một phần không nhỏ do cách biên kịch phát triển nhân vật non vụng, thiếu cảm xúc.

Theo thống kê của trang Kobis, tính đến hết ngày 4/8, doanh thu tích lũy của tác phẩm vào khoảng 9,4 triệu won, tương ứng 1 triệu vé bán ra. Sau gần 2 tuần chiếu, tác phẩm đã bị tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp phòng vé trước sự cạnh tranh của nhiều cái tên mới. Với ngân sách khổng lồ 30 tỷ won và điểm hòa vốn 6-7 triệu vé bán, Toàn trí độc giả gần như nắm chắc kết cục thảm bại. Thậm chí, với tốc độ kiếm tiền chậm chạp hiện tại, phim còn đối diện nguy cơ trở thành canh bạc thua lỗ nặng nề bậc nhất rạp Hàn suốt nhiều năm qua.