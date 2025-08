Bộ phim bị chê dở nhất lịch sử

"War of the Worlds" (2025) nhận điểm thấp kỷ lục từ giới chuyên môn và khán giả trên các trang đánh giá. Phim bị nhận xét là thảm họa vì câu chuyện ngớ ngẩn, diễn xuất tệ.

Theo Billboard, bộ phim mới nhất của Ice Cube, War of the Worlds, đang trở thành tâm điểm bàn luận vì nội dung được cho là "thảm họa". Trên các trang phê bình, đánh giá, War of the Worlds nhận về điểm số thấp kỷ lục với hàng loạt nhận xét tiêu cực.

Điển hình, trên chuyên trang Rotten Tomatoes, điểm số của giới chuyên môn dành cho tác phẩm là 0% đánh giá tích cực. Trong khi, khán giả đại chúng cũng cho điểm rất thấp, chỉ 15%. Trong lịch sử, không có nhiều tựa phim nhận về số điểm thảm họa như vậy.

Hay trên Google, War of the Worlds cũng nhận mức đánh giá trung bình 1,6/5 từ khán giả đại chúng. Còn trên trang Metacritic, bộ phim do Rich Lee đạo diễn nhận điểm số 1,7/10 từ người xem, với 86% đánh giá tiêu cực.

Điểm số thấp thảm họa của War of the Worlds trên trang Rotten Tomatoes.

War of the Worlds bản 2025 được cầm trịch bởi Rich Lee và được hãng Universal Pictures phát hành từ ngày 30/7. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển The War of the Worlds (1898) của H.G. Wells.

Trước đó, các phiên bản chuyển thể phát hành năm 1953 (Byron Haskin đạo diễn) hay năm 2005 (Steven Spielberg đạo diễn) đều nhận về điểm số rất khả quan.

Theo cây bút Peter Debruge của tờ Variety, bản phim 2025 "như một đoạn quảng cáo cho Amazon". Ông nhận xét: “Ngay cả khi bạn đã có tài khoản Prime, bạn vẫn phải xem 2 phút quảng cáo để rồi tiếp tục 90 phút còn lại vốn chẳng khác gì một bộ phim điện ảnh dài hơi quảng bá cho mọi thứ liên quan đến Amazon”.

Trong khi đó, Ed Power từ The Telegraph tỏ ra không hài lòng với màn thể hiện của nam chính Ice Cube: “Phim ngớ ngẩn, cẩu thả và có quá nhiều cảnh rapper kiêm diễn viên chính Ice Cube ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trông như đang cố gắng vượt qua một cơn đau bụng cấp".

Rapper Ice Cube vào vai nam chính trong War of the Worlds. Ảnh: Universal Pictures

Trên mạng xã hội, tác phẩm cũng nhận về nhiều bình luận mỉa mai, chỉ trích. Hầu hết nhận xét tiêu cực xoay quanh nội dung ngớ ngẩn, thiếu hấp dẫn, nhân vật không có chiều sâu. Trong khi diễn xuất của dàn diễn viên tỏ ra kém thuyết phục. Không ít ý kiến đánh giá đây là một trong số phim "dở nhất lịch sử".

Trong War of the Worlds, Ice Cube vào vai Will Radford - một chuyên gia giám sát thuộc Bộ An ninh Nội địa. Phần lớn thời lượng phim diễn ra trên màn hình máy tính của nhân vật, khi anh phải đối đầu với một hacker và cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, đồng thời nỗ lực bảo vệ gia đình mình khỏi nguy hiểm.