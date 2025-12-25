Nam diễn viên bị bạn gái cũ bạo hành

Sau 7 tháng đối mặt với những cáo buộc bạo hành bạn gái cũ, diễn viên nhạc kịch Jeon Ho Jun thông báo kết quả từ phía cơ quan điều tra.

Jeon Ho Jun đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ về kết quả điều tra sau thời gian dài im lặng. Nam nghệ sĩ cho biết: “Trong suốt 7 tháng qua, tôi đã phải chịu đựng sự hiểu lầm nghiêm trọng và những lời miệt thị vì cáo buộc sai sự thật. Khoảng thời gian đó, tôi thấu hiểu sâu sắc việc cuộc sống của một cá nhân có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt như thế nào”.

Jeon Ho Jun chia sẻ anh đã phối hợp đầy đủ với cơ quan chức năng để tìm ra sự thật. Dựa vào kết quả điều tra, nam diễn viên được xác định không phải là kẻ hành hung mà thực chất là nạn nhân.

Hình ảnh vết thương do Jeon Ho Jun đăng tải. Ảnh: Chosun.

Theo Chosun, vào thời điểm xảy ra sự việc, Jeon Ho Jun đã bị đối phương đánh vào đầu bằng điện thoại. Những hành động của anh khi ấy được xác định là phòng vệ tối thiểu để tự bảo vệ bản thân.

Ngược lại, bạn gái cũ của anh (gọi tắt là A) đã bị truy tố và chuyển sang xét xử với các tội danh bao gồm: Gây thương tích đặc biệt, xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bôi nhọ danh dự bằng cách phát tán thông tin sai sự thật.

Nhìn lại biến cố, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ mình trong giai đoạn tăm tối nhất.

Bê bối nổ ra vào tháng 5 vừa qua khi A đăng bài tố cáo Jeon Ho Jun hành hung và chiếm đoạt khoảng 10 triệu won (khoảng 181 triệu đồng) dưới danh nghĩa hứa hẹn kết hôn. A thậm chí còn công khai hình ảnh các vết bầm tím trên cơ thể làm bằng chứng.

Ngay lập tức, Jeon Ho Jun đã phản pháo bằng cách tung hình ảnh gương mặt đầy máu của chính mình, khẳng định những gì A đưa ra là không đúng sự thật.

Jeon Ho Jun cho biết anh đã chia tay A từ 3 tháng trước đó nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc chấm dứt mối quan hệ. Vào đêm xảy ra sự việc, A đã đột nhập vào nhà anh lúc rạng sáng, buộc anh phải gọi cảnh sát can thiệp.

Về cáo buộc tiền bạc, Jeon Ho Jun phủ nhận hoàn toàn việc vay mượn hay chiếm đoạt 10 triệu won. Anh giải thích đó chỉ là những khoản thanh toán nhỏ lẻ khi thẻ cá nhân gặp sự cố, hoặc do A chủ động quẹt thẻ trước vì cho rằng chi phí sẽ rẻ hơn nếu dùng thẻ của mình.

Hiện tại, Jeon Ho Jun không có kế hoạch liên lạc trực tiếp với A và sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý ngay lập tức nếu vụ việc gây ảnh hưởng đến vở kịch sân khấu mà anh đang tham gia.

Jeon Ho Jun ra mắt vào năm 2007 qua vở nhạc kịch Notre Dame de Paris. Anh là gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm đình đám như Wicked, Mamma Mia, Chicago, Kinky Boots và từng gây chú ý khi tham gia chương trình Phantom Singer 4 của đài JTBC. Hiện tại, song song với diễn xuất, anh còn hoạt động với tư cách huấn luyện viên Pilates.