Con gái trùm sòng bạc Macau 'nhún nhường' chồng

Thời gian qua, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên liên tục vướng tin rạn nứt, thậm chí ly hôn. Tuy nhiên, cả hai có động thái phủ nhận.

HK01 đưa tin ngày 15/12 là sinh nhật lần thứ 37 của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã tổ chức tiệc để chúc mừng chồng. Con gái ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân thậm chí xuất hiện trong bộ trang phục ếch để tạo bất ngờ cho chồng. Hai người ôm nhau thắm thiết và cùng thổi nến.

HK01 miêu tả Hà Siêu Liên nhìn chồng trìu mến, ngọt ngào, chứng tỏ mối quan hệ của cặp đôi không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn bất hòa thời gian qua.

Tuy nhiên, vào tháng 5, khi sinh nhật bà xã, Đậu Kiêu không có mặt trong bữa tiệc của vợ. Anh cũng đăng lời chúc mừng sinh nhật khá muộn. Điều đó khiến khán giả cho rằng phải chăng Hà Siêu Liên đang nhún nhường chồng để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Vợ chồng Hà Siêu Liên trong bữa tiệc. Ảnh: HK01.

Hà Siêu Liên - con gái của ông trùm sòng bạc quá cố Hà Hồng Sân - và nam diễn viên Đậu Kiêu công khai mối quan hệ vào 2019. Sau gần 4 năm hẹn hò, họ tổ chức đám cưới hoành tráng ở Bali vào 2023. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn và thường xuyên xa cách nhau sau khi kết hôn, tin đồn 2 người mâu thuẫn, rạn nứt liên tục rộ lên.

Trước đó, bà Trần Lam - vợ nhà sản xuất phim Hong Kong Hướng Hoa Cường - tiết lộ trong một video thông tin "một cô gái giàu có và chồng diễn viên đã ly hôn". Thông tin này khiến cư dân mạng đồn đoán. Họ cho rằng cặp sao được Trần Lam nhắc đến chính là vợ chồng Hà Siêu Liên.

Sau đó, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu lên tiếng phản bác tin đồn. Họ nhấn mạnh "mối quan hệ của chúng tôi vẫn ổn định".

“Ban đầu chúng tôi không muốn phản hồi những chủ đề vô căn cứ này, nhưng sự việc ngày càng trở nên vô lý. Do đó, chúng tôi hy vọng mọi người không tin hoặc lan truyền tin đồn", Đậu Kiêu thông báo.

Hà Siêu Liên chia sẻ lại bài viết, kèm theo lời nhắn: "Cảm ơn những người bạn tốt bụng đã quan tâm đến chúng tôi và chúng tôi hiểu sự tò mò của mọi người. Nhưng chúng tôi luôn tin sự bền vững của một mối quan hệ không cần phải được chứng minh bằng bất kỳ hình thức thể hiện nào cho thế giới bên ngoài. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn bền vững. Chúng tôi cũng mong mọi người ngừng lan truyền thông tin sai lệch".