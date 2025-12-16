Bảo Anh gặp khó khăn

Trở lại với MV mới "Người yêu anh nhất", Bảo Anh gặp sự cạnh tranh từ nhiều đồng nghiệp. Việc đó phần nào khiến sản phẩm của cô chưa bùng nổ như mong đợi.

Vòng chung kết Anh trai “say hi” mùa hai vừa khép lại vào tối 13/12 với ngôi quán quân thuộc về Negav, kèm theo hàng loạt sản phẩm âm nhạc từ các nghệ sĩ như Bảo Anh, Quân A.P, Văn Mai Hương... Thế nhưng, giữa không khí lễ hội cuối năm, thị trường Vpop dường như vẫn trong bầu không khí ảm đạm, thiếu vắng những cú bứt phá thực sự khiến khán giả bất ngờ.

So với nửa đầu năm bùng nổ nhờ Bắc Bling, Phép màu, Sự nghiệp chướng… thị trường Vpop nửa cuối năm dù có sự tăng tốc từ các show thực tế, vẫn thiếu những hit thực thụ có khả năng lan tỏa rộng rãi.

Bảo Anh trở lại

Giữa bức tranh có phần ảm đạm ấy, Bảo Anh tái xuất với MV Người yêu anh nhất. Đây là sản phẩm đầu tiên của cô sau Em xinh “say hi”. Còn nhớ ở hành trình Em xinh “say hi” mùa đầu tiên, nữ ca sĩ bước vào chương trình với hành trang là kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, giọng hát ngọt ngào và hình tượng quyến rũ quen thuộc cùng những bản hit được đông đảo khán giả biết tới.

Thế nhưng, trong 2/3 chặng đường đầu tiên, cô lại chọn cách "ẩn mình". Cô thường im lặng, ít nói, không pha trò, không "mảng miếng". Nữ ca sĩ gần như gạt bỏ hoàn toàn những yếu tố vốn được xem là "vũ khí" trong một show giải trí nặng tính tương tác. Kết quả, thời lượng lên hình của cô quá ít.

Bảo Anh phát hành MV đầu tiên sau khi rời Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.

Lúc này, âm nhạc sẽ phải là vũ khí mạnh mẽ nhất nếu Bảo Anh muốn được chú ý trong chương trình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng chưa thật sự bứt phá.

Không thể phủ nhận chủ nhân hit Sống xa anh chẳng dễ dàng vẫn giữ được phong độ ổn định trên sân khấu, giọng hát mượt mà, vũ đạo gợi cảm, hòa quyện hoàn hảo vào ca khúc mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Thế nhưng, mọi thứ dừng ở mức tròn trịa, an toàn, Bảo Anh vẫn thiếu một chút "lửa" để thực sự bùng nổ. Hình tượng nhẹ nhàng, gợi cảm quen thuộc trở thành cái bóng lớn, khiến cô khó thoát khỏi.

Phải đến tiết mục solo ở chặng cuối, khi giọng ca 33 tuổi chọn phong cách sở trường - nội lực xen lẫn quyến rũ, khán giả mới thấy một phiên bản tự tin, cuốn hút thực sự.

Trở lại với sản phẩm mới, Bảo Anh tiếp tục trung thành với hướng đi khán giả đã thấy ở cô trong chương trình Em xinh “say hi”.

Người yêu anh nhất là một sản phẩm mang đậm dấu ấn French House hiện đại, trẻ trung và đầy nữ quyền. Được sản xuất bởi Châu Đăng Khoa và Jacob, ca khúc khắc họa rõ ràng hướng đi của nữ ca sĩ sinh năm 1992 là giàu chiều sâu cảm xúc nhưng không sa đà vào bi lụy, mà theo hướng hiện đại, vẫn giữ được sự mềm mại, quyến rũ đặc trưng của Bảo Anh.

Phần hình ảnh, nội dung MV do chính nữ ca sĩ lên ý tưởng với sự đầu tư chỉn chu, khác lạ. Thế nhưng, sau 3 ngày ra mắt, thành tích sản phẩm vẫn ở mức khiêm tốn so với thực lực và danh tiếng sẵn có của Bảo Anh.

Quân A.P cản bước

Với 383.000 lượt xem tính tới chiều 16/12, Bảo Anh có được con số khá ổn nhưng chưa thể bùng nổ như kỳ vọng. Phải chăng khán giả đã quá “no nê” với dòng nhạc điện tử, đặc biệt sau Em xinh “say hi” và Anh trai “say hi” nên Người yêu anh nhất dù khá lôi cuốn, bắt tai vẫn thiếu gì đó để trở thành một bản hit.

Trên các nền tảng mạng xã hội, độ thảo luận của Người yêu anh nhất cũng không cao, đẩy sản phẩm này vào nguy cơ bị lãng quên nếu không thể bứt phá trong những ngày tới.

Trong khi đó, Lửa gần rơm của Quân A.P với âm nhạc ngọt ngào, hình ảnh lãng mạn đậm chất Giáng sinh đang nhanh chóng vượt mặt về lượt xem. Nam ca sĩ này vẫn chọn dòng nhạc ballad sở trường, an toàn, khai thác thêm chiều sâu cảm xúc trong ca từ với giai điệu tự sự và giọng hát trầm ấm.

Quân A.P trung thành với phong cách tình cảm, nhẹ nhàng trong sản phẩm mới. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, câu chuyện tình cảm trong MV được cho là của chính Quân A.P và bà xã càng thu hút sự chú ý, bàn tán. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp sản phẩm này đã đạt 292.000 lượt xem sau 19 tiếng ra mắt.

Bên cạnh đó, cuộc chơi càng thêm phần kịch tính khi Bùi Lan Hương tung Nhan sax kết hợp Rhymastic, hay Hoàng Duyên bắt tay Sơn.K trong Con Chuồn Chuồn.

Thế nhưng, các con số lượt xem vẫn đang "sàn sàn" nhau, chưa có "ngựa ô" nào thực sự vươn lên để bỏ xa đối thủ. Cụ thể, Nhan sax đạt 111.000 lượt sau 19 tiếng phát hành, còn Con chuồn chuồn có 261.000 view sau 4 ngày.