Thí sinh MasterChef qua đời

Yanin Campos, thí sinh trong chương trình MasterChef México 2018, đã qua đời vì tai nạn giao thông.

Theo tờ People, gia đình của Yanin Campos vừa xác nhận cô đã qua đời ở tuổi 38. Trên mạng xã hội, anh trai của Yanin - Raúl Campos - viết: "Gửi đến tất cả người thân và bạn bè. Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của em gái tôi, Yanin Campos”.

Nguyên nhân cái chết của thí sinh MasterChef México được tiết lộ là do tai nạn giao thông. Thông tin về sự ra đi đột ngột của Yanin Campos khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Nhiều người để lại bình luận tiếc thương, chia buồn với gia đình cô trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Bộ An ninh Công cộng Mexico, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 hôm 2/8 tại thành phố Chihuahua, nơi Yanin sinh sống. Cô điều khiển xe và xảy ra va chạm với một chiếc xe khác đang đậu trên đường.

Yanin Campos nổi tiếng và được yêu thích sau khi tham gia MasterChef México 2018. Ảnh: IGNV.

Nguồn tin cho biết Yanin được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng đã qua đời sau đó 2 ngày. Giới chức đang điều tra khả năng vụ tai nạn có liên quan đến việc cô chạy quá tốc độ, hoặc thiếu tập trung khi lái xe.

Yanin Campos bắt đầu được chú ý vào năm 2018, sau khi tham gia chương trình MasterChef México. Cô dừng chân ở vị trí top 6, được khán giả biết đến với kỹ năng nấu nướng tốt. Dù không giành chiến thắng, cô vẫn được mời trở lại trong mùa giải đặc biệt, thi đấu cùng các thí sinh từng tham gia MasterChef trước đó.

Sau chương trình, Yanin thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân cũng như các công thức nấu nướng với khán giả. Trước khi bị tai nạn thương tâm chỉ ít ngày, cô vẫn còn cập nhật mạng xã hội, giao lưu với người hâm mộ.