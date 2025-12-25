9 năm bên nhau của Trấn Thành và Hari Won

Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc bên Hari Won nhân dịp 9 năm ngày cưới. Vào những dịp đặc biệt, nam nghệ sĩ thường dành cho bà xã những lời ngọt ngào.

Trưa 25/12, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng bài viết kỷ niệm 9 năm ngày cưới với bà xã Hari Won. Cặp đôi lựa chọn kỷ niệm dịp đặc biệt tại một quán ăn. Trong bài đăng, cả hai xuất hiện với hình ảnh giản dị, tình tứ.

“Lén lén chín năm! Ký hợp đồng gia hạn thêm không, cô bé rối loạn ngôn ngữ? Bên này thầu nha! Happy 9th Anniversary nha xã yêu! Yêu vợ nhất trên đời!”, Trấn Thành viết.

Vào những dịp đặc biệt, Trấn Thành thường dành cho Hari Won những lời nhắn nhủ ngọt ngào, thể hiện sự trân trọng dành cho bạn đời. Vào dịp này năm ngoái, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên bà xã.

Bài đăng nhanh chóng nhận lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen ngợi sự gắn bó và gửi lời chúc phúc cho cả hai.

Khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won trong dịp kỷ niệm. Ảnh: @tranthanh.

Trấn Thành - Hari Won tổ chức hôn lễ ngày 25/12/2016 tại TP.HCM, sau một năm công khai hẹn hò. Hari Won là người gốc Hàn nhưng sống và hoạt động ở Việt Nam nhiều năm. Khi ấy, Trấn Thành thừa nhận yêu Hari vì sự chân thật, đáng yêu, đặc biệt là dũng cảm vì dám yêu người như anh.

Trong thời gian chung sống, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau và chưa có con. Trước những bàn tán này, hai nghệ sĩ thường giữ im lặng hoặc chỉ lên tiếng ngắn gọn, không phản hồi các thông tin thiếu căn cứ.

Tuy nhiên, người trong cuộc lên tiếng phủ nhận, cho biết bộ đôi vẫn quấn quýt, không có chuyện đường ai nấy đi. Gần đây, cả hai vẫn duy trì công việc riêng, đôi khi xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện giải trí.

Không chỉ vậy, bộ đôi từng vướng tin “ký hợp đồng hôn nhân”. Sau đó, Trấn Thành lên tiếng chia sẻ: “Nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?”.