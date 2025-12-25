Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

9 năm bên nhau của Trấn Thành và Hari Won

  • Thứ năm, 25/12/2025 15:10 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc bên Hari Won nhân dịp 9 năm ngày cưới. Vào những dịp đặc biệt, nam nghệ sĩ thường dành cho bà xã những lời ngọt ngào.

Trưa 25/12, trên trang cá nhân, Trấn Thành đăng bài viết kỷ niệm 9 năm ngày cưới với bà xã Hari Won. Cặp đôi lựa chọn kỷ niệm dịp đặc biệt tại một quán ăn. Trong bài đăng, cả hai xuất hiện với hình ảnh giản dị, tình tứ.

“Lén lén chín năm! Ký hợp đồng gia hạn thêm không, cô bé rối loạn ngôn ngữ? Bên này thầu nha! Happy 9th Anniversary nha xã yêu! Yêu vợ nhất trên đời!”, Trấn Thành viết.

Vào những dịp đặc biệt, Trấn Thành thường dành cho Hari Won những lời nhắn nhủ ngọt ngào, thể hiện sự trân trọng dành cho bạn đời. Vào dịp này năm ngoái, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên bà xã.

Bài đăng nhanh chóng nhận lượng tương tác lớn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen ngợi sự gắn bó và gửi lời chúc phúc cho cả hai.

Tran Thanh anh 1

Khoảnh khắc Trấn Thành và Hari Won trong dịp kỷ niệm. Ảnh: @tranthanh.

Trấn Thành - Hari Won tổ chức hôn lễ ngày 25/12/2016 tại TP.HCM, sau một năm công khai hẹn hò. Hari Won là người gốc Hàn nhưng sống và hoạt động ở Việt Nam nhiều năm. Khi ấy, Trấn Thành thừa nhận yêu Hari vì sự chân thật, đáng yêu, đặc biệt là dũng cảm vì dám yêu người như anh.

Trong thời gian chung sống, Trấn Thành và Hari Won nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt hôn nhân. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau và chưa có con. Trước những bàn tán này, hai nghệ sĩ thường giữ im lặng hoặc chỉ lên tiếng ngắn gọn, không phản hồi các thông tin thiếu căn cứ.

Tuy nhiên, người trong cuộc lên tiếng phủ nhận, cho biết bộ đôi vẫn quấn quýt, không có chuyện đường ai nấy đi. Gần đây, cả hai vẫn duy trì công việc riêng, đôi khi xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện giải trí.

Không chỉ vậy, bộ đôi từng vướng tin “ký hợp đồng hôn nhân”. Sau đó, Trấn Thành lên tiếng chia sẻ: “Nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Và tôi nói thật luôn, mọi người nghĩ giùm tôi, trên thế giới này có ai ký hợp đồng hôn nhân tới 7 năm không? Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy?”.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Lâm Bách Hoành: 'Hứa Quang Hán mang năng lượng ấm áp'

Lần đầu đến Việt Nam , Lâm Bách Hoành bày tỏ sự háo hức xen lẫn lo lắng. Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng trước sự nhiệt tình của khán giả Việt.

11:56 17/12/2025

Tiếc cho 'mỹ nam' Lâm Bách Hoành

Dù được kỳ vọng lớn, "96 Minutes" lại không có doanh thu nổi bật ở rạp Việt. Kết quả này vô tình làm lu mờ nỗ lực lột xác đáng ghi nhận của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành.

18:02 14/12/2025

Công nghệ mở ra chương mới cho giải trí Việt

Thị trường giải trí nội địa đã trải qua một năm đầy bùng nổ. Việc ứng dụng công nghệ đã mở ra một chương mới, nâng tầm trải nghiệm và phần nào thay đổi diện mạo giải trí Việt.

07:08 23/12/2025

Minh An

Trấn Thành Trấn Thành Hari Won Hari Won ngày cưới giải trí

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Hari Won

    Hari Won

    Hari Won (하리원) tên thật Lưu Esther, là một nữ ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Cô mang hai dòng máu Hàn Quốc và Việt Nam. Hari Won được biết đến cùng với rapper Đinh Tiến Đạt, tuy nhiên tháng 01/2016, cô chính thức xác nhận chuyện chia tay với rapper sau 9 năm hẹn hò. Ngày 25/12/2016, Hari Won kết hôn với Trấn Thành. Tháng 10/2017, Hari phát hành tự truyện mang tên Cỏ Hạnh Phúc.

    Bạn có biết: Tên Hari Won trong tiếng Hàn có nghĩa là “mong muốn điều gì cũng sẽ được như vậy”. Won là cách gọi họ Nguyễn trong tiếng Hàn.

    • Ngày sinh: 22/6/1985
    • Phim nổi bật: Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Bệnh viện ma, 49 ngày
    • Album nhạc: Hoa Tuyết (Single) (2013) Hương Đêm Bay Xa (2014) Mùa Xuân Trở Về (2015) Khóc (Single) (2015) Lời Tỏ Tình (Single) (2015) Con Gái Có Quyền Điệu (Single) (2015) Love You Hate You (2015) Làm Sao Để Yêu (Single) (2016) Anh Cứ Đi Đi (Single) (2016) Yêu Không Hối Hận (Single) (2016) Cuối Cùng Anh Cũng Đến (Single) (2017)

    FacebookZing Mp3YoutubeWebsite

Đọc tiếp

Duong Ai Vy dang gay ban tan la ai? hinh anh

Dương Ái Vy đang gây bàn tán là ai?

1 giờ trước 14:20 25/12/2025

0

Dương Ái Vy thành hiện tượng mạng sau ca khúc "Muốn cưa anh làm bồ". Âm nhạc của cô mộc mạc, dễ nghe, ca từ đơn giản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý