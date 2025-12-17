Lâm Bách Hoành: 'Hứa Quang Hán mang năng lượng ấm áp'

Lần đầu đến Việt Nam , Lâm Bách Hoành bày tỏ sự háo hức xen lẫn lo lắng. Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng trước sự nhiệt tình của khán giả Việt.

Lâm Bách Hoành và Lý Lý Nhân gửi lời chào đến độc giả Tri Thức - Znews trước khi bước vào buổi phỏng vấn.

Tại Việt Nam, Lâm Bách Hoành đã trở thành cái tên tương đối quen thuộc, với cả giới mộ điệu điện ảnh nói chung lẫn những người yêu phim Hoa ngữ nói riêng. Cách đây 3 năm, anh cùng bạn diễn Hứa Quang Hán từng gây sốt khi Marry my dead body (Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà) cập bến phòng vé Việt. Còn ở thị trường quốc tế, nam tài tử cũng được nhìn nhận như một cái tên nổi bật của thế hệ diễn viên trẻ Đài Loan.

Trong khi đó, Lý Lý Nhân lại là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình xứ Đài suốt hơn hai thập kỷ qua, bền bỉ theo đuổi hình ảnh diễn viên thực lực.

Trong buổi phỏng vấn, cả hai đều thể hiện sự cởi mở, thân thiện. Lý Lý Nhân nói cảm thấy vui khi phim Hoa ngữ ngày càng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam, trong khi Lâm Bách Hoành cho biết cảm thấy ấn tượng với sự nhiệt tình của người Việt.

“Người Việt Nam rất nhiệt tình"

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, thật sự rất vui. Từ lâu, tôi đã nghe nói người Việt Nam rất nhiệt tình và bản thân cũng đã cảm nhận được điều đó, thậm chí rất ấn tượng”, Lâm Bách Hoành hào hứng chia sẻ. Nam diễn viên cũng bày tỏ lòng biết ơn đến khán giả Việt và hy vọng những tác phẩm của anh cũng như những diễn viên Đài Loan khác sẽ tiếp tục được đón nhận.

Về dự án từng gây sốt cách đây 3 năm, Lâm Bách Hoành chia sẻ Hứa Quang Hán là người làm việc rất nghiêm túc, có khả năng nhập vai tốt và mang năng lượng ấm áp.

Lâm Bách Hoành trong chuyến đi đến Việt Nam.

“Việc hợp tác với anh ấy vừa vui vẻ vừa là một vinh hạnh. Ở lần làm việc đó, cả hai đều bất ngờ trước kịch bản. Đó là một câu chuyện hay, giàu yếu tố hoang đường và khó lường; chính sự bất ngờ ấy khiến dự án trở nên hấp dẫn”, anh bày tỏ.

Ngoài ra, Lâm Bách Hoành cũng mong muốn có những dự án tiếp theo với Hứa Quang Hán, kể thêm những câu chuyện mà khán giả khó đoán trước, với những yếu tố bất ngờ tương tự.

Khi được hỏi về việc tự định vị bản thân ở thị trường điện ảnh, nam diễn viên cho biết bản thân chưa bao giờ bó buộc mình vào một khuôn mẫu nhất định. Với anh, điều quan trọng nhất là mỗi vai diễn đều có đặc điểm và diện mạo riêng.

“Với Marry my dead body và dự án lần này là 96 phút sinh tử, đó là hai kịch bản hoàn toàn khác nhau, với hai màu sắc khác biệt, cũng vì thế mà mang đến thử thách hơn ở nhiều khía cạnh. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận những thay đổi đó”, Lâm Bách Hoành giải thích.

“Tôi lo lắng”

Với 96 phút sinh tử – bộ phim Đài Loan mới nhất ra mắt thị trường Việt Nam, Lâm Bách Hoành chia sẻ ngay khi đọc kịch bản, anh đã cảm nhận được sự đặc biệt của dự án. Tác phẩm không chỉ là một phim hành động, mạo hiểm mà còn tập trung sâu vào tuyến nhân vật, với nhiều cảm xúc và tầng lớp tâm lý phong phú. Đó là lý do anh quyết định tham gia.

Còn với Lý Lý Nhân, điểm thu hút anh nhất là chủ đề phim và ý tưởng hành động trên tàu cao tốc lần đầu tiên được thực hiện. Bên cạnh đó, dàn diễn viên cũng đều là những gương mặt nổi tiếng, trong đó có Lâm Bách Hoành.

“Mỗi yếu tố đều là một mảnh ghép chất lượng, đủ để tạo nên một bộ phim có thể được khán giả đón nhận. Ngoài ra, kịch bản và các nhân vật trong phim đều được xây dựng khác biệt, dễ khơi gợi sự tò mò và hứng thú. Quá trình quay diễn ra thuận lợi, không khí làm việc vui vẻ, phim cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả Đài Loan”, Lý Lý Nhân nói.

Để chuẩn bị cho vai diễn căng thẳng lần này, theo Lý Lý Nhân, anh đã xem rất nhiều phim cứu nạn, kể cả những phim ngắn, tài liệu về cảnh sát. “Họ làm nhiệm vụ thế nào, quá trình đó cảm xúc ra sao? Làm sao mà họ bình tĩnh giải quyết vấn đề?, đấy là những điều tôi quan tâm. Nhờ đó mà tôi có được cảm giác chân thật nhất có thể, giúp rất nhiều trong quá trình tham gia bộ phim”, anh thổ lộ.

Lâm Bách Hoành và Lý Lý Nhân trong 96 phút sinh tử.

Trong khi đó, Lâm Bách Hoành cho biết phim có nhiều cảnh quy mô lớn, đòi hỏi mức độ căng thẳng cao. Nhưng may mắn là bối cảnh phim trường được chuẩn bị kỹ lưỡng; từ đạo cụ, xe cộ đến không gian xung quanh đều rất chân thật. Chính sự nghiêm túc này đã hỗ trợ rất nhiều cho diễn xuất, giúp anh dễ dàng nhập tâm chỉ bằng cách tập trung quan sát.

“Tôi cũng tham gia các lớp huấn luyện phòng cháy chữa cháy, tìm hiểu cấu tạo bom, mặc đồ bảo hộ nặng khoảng 45kg kèm mũ bảo hộ, vô cùng vất vả. Tuy nhiên, khi khoác lên mình trang bị đó, tôi có cảm giác như bước vào một thế giới khác, từ đó nhập vai dễ dàng hơn, cảm nhận mọi thứ một cách tự nhiên”, anh kể lại.

Khi phim được ra mắt ở Việt Nam, Lâm Bách Hoành tâm sự anh cảm thấy rất lo lắng, hồi hộp, không biết mọi người có yêu thích hay không.

“Đó cũng là một cảm xúc rất tự nhiên trong hành trình làm nghề. Ở Đài Loan, tôi cảm nhận bộ phim đã được đón nhận khá tích cực, nhưng khi đến Việt Nam thì vẫn có cảm giác lo lắng. Nhưng dù sao, đây cũng là một thử thách rất thú vị, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho ê-kíp. Quá trình thực hiện đã là niềm vui, hạnh phúc với tôi”, Lâm Bách Hoành chốt lại.