Võ sĩ Kota Miura tình tứ với bạn gái hơn 14 tuổi

Tờ Jisin đưa tin “bông hồng lai” Meisa Kuroki và võ sĩ Kota Miura xuất hiện tại một ga tàu ở Tokyo. Hai người đội mũ lưỡi trai màu đen giống nhau, nắm tay đi dạo trông rất thân mật.
Khi đi cùng bạn gái, Miura mặc chiếc áo khoác thể thao và mang theo những chiếc túi lớn. Theo truyền thông Nhật Bản, có lẽ nam võ sĩ đang cầm đồ đạc giúp bạn gái.
Hai ngôi sao lần đầu xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Jisin.
Trước đó, khi xuất hiện trong một video trên kênh YouTube của võ sĩ Koji, Kota Miura được hỏi về mẫu người lý tưởng. Anh trả lời: "Tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn và tôi chưa từng hẹn hò với ai trẻ hơn mình". Võ sĩ nói thêm: "Khi yêu, tôi không thể nhìn thấy ai khác ngoài người đó".
Giữa tháng 9, tạp chí Shukan Bunshun đưa tin nữ diễn viên Meisa Kuroki (37 tuổi) đang hẹn hò võ sĩ Kota Miura (23 tuổi), con trai thứ hai của cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Kazuyoshi Miura và người mẫu Risako Miura.
Bunshun đăng một bài viết có tựa đề “Meisa Kuroki hẹn hò say đắm với một hậu bối nổi tiếng kém cô ấy 14 tuổi". Bài báo cho biết mặc dù chênh lệch tuổi tác, hai người vẫn tình tứ hẹn hò ở Harajuku, Tokyo vào 11/8. Hai người trông rất ăn ý. Cuối tháng đó, họ cũng được bắt gặp hẹn hò tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban.
Khi Bunshun phỏng vấn cả hai, họ thừa nhận đã hẹn hò vào tháng 8 và trả lời: "Chúng tôi rất hợp nhau".
Meisa Kuroki (tên thật Satsuki Shimabukuro) sinh năm 1988 tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản, là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Kuroki có 1/4 dòng máu Brazil.
Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào 2004. Meisa làm người mẫu cho nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng và hiện là đại diện của Epson, Giorgio Armani tại Nhật Bản. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, quảng cáo, phim điện ảnh và các tác phẩm sân khấu. Meisa từng kết hôn với cựu thành viên KAT-TUN Jin Akanishi (41 tuổi). Họ ly hôn vào tháng 12/2023.
Kota Miura sinh năm 2002, là võ sĩ nổi tiếng. Anh thu hút lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật.
