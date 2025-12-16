Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Võ sĩ Kota Miura tình tứ với bạn gái hơn 14 tuổi

  • Thứ ba, 16/12/2025 08:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

“Bông hồng lai” Meisa Kuroki và võ sĩ Kota Miura hẹn hò từ tháng 8. Hai ngôi sao mới đây xuất hiện cùng nhau tại một ga tàu.

Tờ Jisin đưa tin “bông hồng lai” Meisa Kuroki và võ sĩ Kota Miura xuất hiện tại một ga tàu ở Tokyo. Hai người đội mũ lưỡi trai màu đen giống nhau, nắm tay đi dạo trông rất thân mật.

Khi đi cùng bạn gái, Miura mặc chiếc áo khoác thể thao và mang theo những chiếc túi lớn. Theo truyền thông Nhật Bản, có lẽ nam võ sĩ đang cầm đồ đạc giúp bạn gái.

Kota Miura anh 1

Hai ngôi sao lần đầu xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Jisin.

Trước đó, khi xuất hiện trong một video trên kênh YouTube của võ sĩ Koji, Kota Miura được hỏi về mẫu người lý tưởng. Anh trả lời: "Tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn và tôi chưa từng hẹn hò với ai trẻ hơn mình". Võ sĩ nói thêm: "Khi yêu, tôi không thể nhìn thấy ai khác ngoài người đó".

Giữa tháng 9, tạp chí Shukan Bunshun đưa tin nữ diễn viên Meisa Kuroki (37 tuổi) đang hẹn hò võ sĩ Kota Miura (23 tuổi), con trai thứ hai của cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Kazuyoshi Miura và người mẫu Risako Miura.

Bunshun đăng một bài viết có tựa đề “Meisa Kuroki hẹn hò say đắm với một hậu bối nổi tiếng kém cô ấy 14 tuổi". Bài báo cho biết mặc dù chênh lệch tuổi tác, hai người vẫn tình tứ hẹn hò ở Harajuku, Tokyo vào 11/8. Hai người trông rất ăn ý. Cuối tháng đó, họ cũng được bắt gặp hẹn hò tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban.

Khi Bunshun phỏng vấn cả hai, họ thừa nhận đã hẹn hò vào tháng 8 và trả lời: "Chúng tôi rất hợp nhau".

Meisa Kuroki (tên thật Satsuki Shimabukuro) sinh năm 1988 tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản, là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Kuroki có 1/4 dòng máu Brazil.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào 2004. Meisa làm người mẫu cho nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng và hiện là đại diện của Epson, Giorgio Armani tại Nhật Bản. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, quảng cáo, phim điện ảnh và các tác phẩm sân khấu. Meisa từng kết hôn với cựu thành viên KAT-TUN Jin Akanishi (41 tuổi). Họ ly hôn vào tháng 12/2023.

Kota Miura sinh năm 2002, là võ sĩ nổi tiếng. Anh thu hút lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Thái Linh

Kota Miura Meisa Kuroki võ sĩ Nhật Bản

    Đọc tiếp

    Nhom nhac nu Nhat Ban bi tan cong hinh anh

    Nhóm nhạc nữ Nhật Bản bị tấn công

    14 giờ trước 20:08 15/12/2025

    0

    Vụ tấn công từ người đàn ông 30 tuổi đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn tại sự kiện của nhóm nhạc HKT48 và Hey! Say! JUMP. Hai người bị thương sau sự việc.

    Tuan Hung nghen ngao nhac ve me hinh anh

    Tuấn Hưng nghẹn ngào nhắc về mẹ

    05:51 15/12/2025 05:51 15/12/2025

    0

    Tuấn Hưng tự sáng tác 5 bài hát trong album mới. Nam ca sĩ bày tỏ anh chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thật chứ không hão huyền về địa vị của bản thân trong lần trở lại này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý