Nữ ca sĩ bị bạn trai giam giữ, đánh đập dã man

Nữ ca sĩ Jvcki Wai tiết lộ cô bị bạn trai là nhà sản xuất Bang Dal nhiều lần giam giữ, hành hung nhưng không thể cắt đứt mối quan hệ.

Ngày 15/12, tờ Star News Korea đưa tin sự việc giữa nữ ca sĩ Jvcki Wai (tên thật Hong Ye Eun, 29 tuổi) và nhà sản xuất Bang Dal (32 tuổi, tên thật Bang Jin Woo) đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Hàn Quốc. Trước đó, Jvcki Wai chia sẻ trên Instagram loạt ảnh ghi lại vết thương trên mặt và cơ thể cô. Nữ rapper cáo buộc bị bạn trai cũ hành hung và giam giữ không thể ra ngoài suốt 2 tuần.

Theo lời Jvcki Wai, việc công khai vụ việc là cách duy nhất để cô chấm dứt mối quan hệ độc hại này. Cô kể đã gõ cửa nhà bạn trai suốt một giờ, thử mật khẩu nhưng không mở được cửa để rời đi.

Nữ ca sĩ Jvcki Wai đăng ảnh chụp những vết thương trên cơ thể. Ảnh: Star News Korea.

Jvcki Wai kể Bang Dal nhốt cô trong phòng, đập phá màn hình máy tính, giật điện thoại để ngăn gọi cảnh sát, đẩy ngã, bóp cổ khiến cô suýt ngạt thở, thậm chí lấy dao đe dọa.

Trước cáo buộc bạo lực tình cảm, Bang Dal phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Anh khẳng định bản thân mới là nạn nhân trong vụ việc. Anh viết: "Nếu không biết gì thì im đi. Tôi bị đánh đập và chửi bới đến 99% thời gian, nhưng mọi người lại làm ầm ĩ chỉ vì một vết thương khi tôi cố ngăn chặn sự hỗn loạn. Nếu biết nỗi nhục nhã tôi đã phải chịu đựng, các người sẽ không dám nói vậy đâu".

Đến 14/12, Bang Dal thừa nhận đã tát Jvcki Wai vì quá mệt mỏi, nhưng nhấn mạnh mình bị ngược đãi hầu hết thời gian 2 người quen nhau và cho rằng đối phương đang cố đẩy anh vào địa ngục bằng cách bóp méo sự thật.

Jvcki Wai tiếp tục đáp trả, khẳng định ban đầu cô không muốn làm lớn chuyện nhưng buộc phải thu thập bằng chứng vì Bang Dal không nhận ra mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Jvcki Wai tố cáo hành vi bạo lực của bạn trai. Ảnh: Star News Korea.

Theo Jvcki Wai, Bang Dal từng lừa cô đến nhà rồi khóa cửa, ném đồ đạc và la hét. Cô thú nhận từng báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được lời khuyên hòa giải. Do đó, nữ rapper lại yếu lòng rồi tha thứ cho bạn trai.

Jvcki Wai chia sẻ: "Sau ngày bị giam giữ, tất cả những gì tôi nghĩ đến là: 'Làm sao để chia tay đây?'. Dù tôi có bảo anh ta chia tay bao nhiêu lần đi nữa, anh ta vẫn nói những câu như: 'Nếu chúng ta chia tay, tôi sẽ tự tử, tôi sẽ hủy hoại sự nghiệp của cô, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời cô' hay 'Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại rồi, nhưng tôi đã cho cô một cơ hội'. Khi tôi chặn anh ta, anh ta lại đến van xin tôi. Mọi việc cứ thế tiếp diễn.

Anh ta biện minh cho những lời lăng mạ của mình bằng cách nói rằng đó không phải lời nói thật lòng và anh ta chỉ đang tức giận. Tôi đã quen với điều đó, nên tôi chấp nhận nó một cách cam chịu. Hôm kia, khi anh ta đến nhà tôi, tôi không mở cửa và lần đầu tiên, tôi nghĩ mình có thể sẽ chết. Ngay cả khi tôi báo cảnh sát, họ cũng không thể làm gì khác ngoài việc gửi anh ta đến chỗ tôi. Khi hẹn hò với anh ta, tôi ngày càng trở nên đơn độc, khó gặp gỡ mọi người, nhưng không ai giúp đỡ tôi cả".

Jvcki Wai ra mắt năm 2016 và gia nhập AOMG từ 2022, vẫn đang hoạt động tích cực trong làng nhạc rap Hàn. Trong khi đó, Bang Dal là người từng sản xuất toàn bộ album MOLLAK của Jvcki Wai ra mắt tháng 7/2024 và 2 người tiếp tục hợp tác trong đĩa đơn Spoil U hồi tháng 2. Anh cũng là Nhà sản xuất của năm tại Giải thưởng Hip Hop Hàn Quốc (KHA) 2025.

Hiện tại, cả hai bên chưa có động thái pháp lý chính thức, nhưng sự việc tiếp tục thu hút bình luận từ cộng đồng hip-hop và người hâm mộ.