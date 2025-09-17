Võ sĩ Kota Miura hẹn hò 'bông hồng lai' hơn 14 tuổi

Võ sĩ Kota Miura và nữ diễn viên Meisa Kuroki xác nhận đang hẹn hò. Hai người cách biệt 14 tuổi.

Tạp chí Shukan Bunshun đưa tin nữ diễn viên Meisa Kuroki (37 tuổi) đang hẹn hò võ sĩ Kota Miura (23 tuổi), con trai thứ hai của cựu cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Kazuyoshi Miura và người mẫu Risako Miura.

Bunshun đăng một bài viết có tựa đề “Meisa Kuroki hẹn hò say đắm với một hậu bối nổi tiếng kém cô ấy 14 tuổi". Bài báo cho biết mặc dù chênh lệch tuổi tác, hai người vẫn tình tứ hẹn hò ở Harajuku, Tokyo vào 11/8. Hai người trông rất ăn ý. Cuối tháng đó, họ cũng được bắt gặp hẹn hò tại Lễ hội Mùa hè Azabu Juban.

Kota Miura và Meisa Kuroki đang hẹn hò. Ảnh: Mirror Media.

Khi Bunshun phỏng vấn cả hai, họ thừa nhận đã hẹn hò vào tháng 8 và trả lời: "Chúng tôi rất hợp nhau".

Meisa Kuroki (tên thật Satsuki Shimabukuro) sinh năm 1988 tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản, là nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Kuroki có 1/4 dòng máu Brazil.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào 2004. Meisa làm người mẫu cho nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng và hiện là đại diện của Epson, Giorgio Armani tại Nhật Bản. Cô đã xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, quảng cáo, phim điện ảnh và các tác phẩm sân khấu. Meisa từng kết hôn với cựu thành viên KAT-TUN Jin Akanishi (41 tuổi). Họ ly hôn vào tháng 12/2023.

Kota Miura sinh năm 2002, là võ sĩ nổi tiếng. Anh thu hút lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình nổi bật.