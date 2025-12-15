Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đêm nhạc Trịnh Công Sơn gây quỹ 1 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

  • Thứ hai, 15/12/2025 14:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Hãy yêu nhau đi" gây quỹ được hơn 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt.

Tối 14/12, đêm nhạc Hãy yêu nhau đi do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ như Trần Mạnh Tuấn, Lệ Quyên, Đức Tuấn, Quốc Thiên, Uyên Linh, Bùi Lan Hương và ca sĩ Nhật Bản Nakatani Akari.

Sau đêm nhạc, tổng số tiền quyên góp cho Quỹ Văn học Nghệ thuật Trịnh Công Sơn đã vượt hơn 1 tỷ đồng. Theo thông tin từ ban tổ chức, họ sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để trao quà Tết cho hơn 2.500 hộ dân tại miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trinh Cong Son anh 1

Triển lãm ảnh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: BTC.

Về nội dung biểu diễn, đêm nhạc được triển khai theo hình thức live show tổng hợp. Các bài hát được phối khí theo hướng tối giản, hạn chế dàn dựng sân khấu, tập trung vào giọng hát và phần trình diễn trực tiếp của ban nhạc.

Đáng chú ý, Bùi Lan Hương trình bày Hạ trắng, Mưa hồng; Quốc Thiên thể hiện Biển nhớ, Phôi pha. Ca sĩ Nakatani Akari hát Diễm xưa bằng tiếng Việt, trong khi tiết mục saxophone Một cõi đi về do nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn trình diễn. Lệ Quyên xuất hiện ở phần sau của chương trình với Ướt miDấu chân địa đàng.

Trinh Cong Son anh 2

Lệ Quyên trong đêm nhạc. Ảnh: BTC.

Song song với đêm nhạc, gia đình Trịnh Công Sơn cũng tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày các kỷ vật về cố nhạc sĩ tại khu vực không gian sự kiện. Các bức ảnh chân dung, ảnh đời thường của Trịnh Công Sơn do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện.

Chương trình kết thúc bằng ca khúc Nối vòng tay lớn, với sự tham gia đồng thời của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Minh An

Trịnh Công Sơn Trịnh Công Sơn gây quỹ từ thiện miền trung

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

Đọc tiếp

