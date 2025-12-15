Đạo diễn James Cameron thích thú với phần rap của Rhymastic

Mới đây, bộ phim Avatar: Lửa và tro tàn tổ chức buổi ra mắt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương ở Wellington (New Zealand), với sự tham gia của nhiều khách mời quốc tế. Đáng chú ý, rapper Rhymastic là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện. Tại đây, anh có màn giao lưu trực tiếp cùng đạo diễn James Cameron.
Trong buổi trò chuyện, Rhymastic đã sáng tác tặng cha đẻ Avatar một đoạn rap ngắn lấy cảm hứng từ tộc người Mangkwan (Tộc Tro) – nhóm nhân vật mới xuất hiện trong Avatar: Lửa và tro tàn.
“Bùng lên! bùng lên! thắp ngọn lửa bùng lên!/ Tìm lời giải trong bạo tàng, tìm ánh sáng giữa tro bụi. Tôn chỉ duy nhất/ chiến đấu là mệnh lệnh”, nam rapper thể hiện câu rap.
Sau phần trình diễn, James Cameron bày tỏ sự thích thú: “Thật tuyệt vời, rất hay. Tôi rất thích ý tưởng này. Tôi cần bản sao của bài rap này”.
Cuộc trò chuyện giữa Rhymastic và đạo diễn James Cameron.
Ngoài ra, cuộc trò chuyện còn xoay quanh chủ đề, tầm nhìn sáng tạo và thông điệp mà đạo diễn gửi gắm trong phần phim mới của loạt Avatar. Nam rapper bày tỏ sự yêu thích đối với thế giới Pandora, đồng thời khẳng định khán giả Việt Nam có thể đồng cảm với các yếu tố gia đình và xung đột văn hóa được khai thác trong phim.
Avatar: Lửa và tro tàn là phần phim tiếp theo trong loạt tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng do James Cameron đạo diễn, tiếp tục mở rộng thế giới Pandora với nhiều bộ tộc và tuyến nhân vật mới.
Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Jake Sully, Neytiri và các con, phần phim giới thiệu tộc người Mangkwan (Tộc Tro) – nhóm cư dân sống tách biệt, gắn với hình ảnh lửa, xung đột và những biến động lớn trong cấu trúc xã hội của người Na’vi.
Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim khai thác sâu hơn các chủ đề về gia đình, bản sắc, hậu quả của xung đột và sự chia rẽ giữa các cộng đồng trên Pandora, trong bối cảnh căng thẳng leo thang không chỉ giữa người Na’vi và con người mà còn giữa các bộ tộc với nhau.
Buổi ra mắt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương là một trong những hoạt động quảng bá quốc tế trước thềm phim ra rạp, nhằm giới thiệu những yếu tố mới của tác phẩm đến khán giả toàn cầu.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.
Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.