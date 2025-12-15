Đạo diễn James Cameron thích thú với phần rap của Rhymastic

Rhymastic sáng tác và trình diễn đoạn rap tặng đạo diễn James Cameron. Cha đẻ "Avatar” bày tỏ sự thích thú và đề nghị lưu lại bản rap.

Màn rap tặng đạo diễn 'Avatar' của Rhymastic Rhymastic gây chú ý khi sáng tác và trình diễn một đoạn rap tặng đạo diễn James Cameron tại buổi ra mắt "Avatar: Lửa và tro tàn".

Mới đây, bộ phim Avatar: Lửa và tro tàn tổ chức buổi ra mắt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương ở Wellington (New Zealand), với sự tham gia của nhiều khách mời quốc tế. Đáng chú ý, rapper Rhymastic là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện. Tại đây, anh có màn giao lưu trực tiếp cùng đạo diễn James Cameron.

Trong buổi trò chuyện, Rhymastic đã sáng tác tặng cha đẻ Avatar một đoạn rap ngắn lấy cảm hứng từ tộc người Mangkwan (Tộc Tro) – nhóm nhân vật mới xuất hiện trong Avatar: Lửa và tro tàn.

“Bùng lên! bùng lên! thắp ngọn lửa bùng lên!/ Tìm lời giải trong bạo tàng, tìm ánh sáng giữa tro bụi. Tôn chỉ duy nhất/ chiến đấu là mệnh lệnh”, nam rapper thể hiện câu rap.

Sau phần trình diễn, James Cameron bày tỏ sự thích thú: “Thật tuyệt vời, rất hay. Tôi rất thích ý tưởng này. Tôi cần bản sao của bài rap này”.

Cuộc trò chuyện giữa Rhymastic và đạo diễn James Cameron.

Ngoài ra, cuộc trò chuyện còn xoay quanh chủ đề, tầm nhìn sáng tạo và thông điệp mà đạo diễn gửi gắm trong phần phim mới của loạt Avatar. Nam rapper bày tỏ sự yêu thích đối với thế giới Pandora, đồng thời khẳng định khán giả Việt Nam có thể đồng cảm với các yếu tố gia đình và xung đột văn hóa được khai thác trong phim.

Avatar: Lửa và tro tàn là phần phim tiếp theo trong loạt tác phẩm điện ảnh khoa học viễn tưởng do James Cameron đạo diễn, tiếp tục mở rộng thế giới Pandora với nhiều bộ tộc và tuyến nhân vật mới.

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc như Jake Sully, Neytiri và các con, phần phim giới thiệu tộc người Mangkwan (Tộc Tro) – nhóm cư dân sống tách biệt, gắn với hình ảnh lửa, xung đột và những biến động lớn trong cấu trúc xã hội của người Na’vi.

Theo ê-kíp sản xuất, bộ phim khai thác sâu hơn các chủ đề về gia đình, bản sắc, hậu quả của xung đột và sự chia rẽ giữa các cộng đồng trên Pandora, trong bối cảnh căng thẳng leo thang không chỉ giữa người Na’vi và con người mà còn giữa các bộ tộc với nhau.

Buổi ra mắt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương là một trong những hoạt động quảng bá quốc tế trước thềm phim ra rạp, nhằm giới thiệu những yếu tố mới của tác phẩm đến khán giả toàn cầu.