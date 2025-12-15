Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ben Affleck chạm mặt cùng lúc hai vợ cũ

  • Thứ hai, 15/12/2025 10:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ben Affleck vừa chạm mặt Jennifer Lopez và Jennifer Garner tại một buổi biểu diễn của con gái.

Theo Page Six, Ben Affleck gặp tình huống khó xử khi cùng lúc chạm mặt hai vợ cũ - Jennifer Lopez và Jennifer Garner. Theo đó, Seraphina, con gái tài tử và Jennifer Garner cùng Emme, con của Jennifer Lopez cùng tham gia một vở kịch.

Trong những bức ảnh do Page Six ghi lại được, Affleck và Jennifer Garner được nhìn thấy đang đi vào một địa điểm ở Los Angeles cùng con trai Samuel (13 tuổi). Jennifer Lopez được cho là đi riêng. Chủ nhân hit Waiting for Tonight xuất hiện bên quản lý Benny Medina và mẹ cô, Guadalupe.

Ben Affleck anh 1Ben Affleck anh 2

Ben Affleck và Garner duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn. Ảnh: Backgrid.

Lopez và Affleck được bắt gặp thỉnh thoảng nhìn sang nhau dù đang nói chuyện với những nhóm phụ huynh khác.

Affleck và Garner, kết hôn năm 2005 và chia tay vào 2015. Ngay cả sau khi chia tay, nữ diễn viên phim Juno vẫn tiếp tục hỗ trợ chồng cũ trong quá trình cai nghiện và duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, Affleck và Lopez đã giải quyết xong thủ tục ly hôn vào tháng 1. Sau khi đường ai nấy đi, hồi cuối tháng 2, Lopez tậu cho mình một biệt thự có diện tích hơn 10.000 m2, tọa lạc trong khu Hidden Hills tại Los Angeles. Vị trí ngôi nhà được mô tả tại vùng nông thôn, yên ắng so với bầu không khí ồn ào nơi đô thị. Căn nhà có nhiều hạng mục tiện nghi, sang trọng như như bể bơi, rạp chiếu phim tại gia, phòng tập thể dục và bếp. Bên ngoài là khu vực chuồng trại cho ngựa và sân tập.

Chia sẻ về lý do ly hôn Lopez, tài tử cho biết: "Tôi nghĩ có nhiều người xử lý cuộc sống nổi tiếng khéo léo hơn tôi, và Lopez là một trong số ấy. Tính cách của tôi có phần khép kín và riêng tư hơn cô ấy một chút. Và trong một mối quan hệ, hai người không phải lúc nào cũng có chung quan điểm về những vấn đề này".

Anh cho rằng khi một mối quan hệ của người nổi tiếng kết thúc, công chúng thường cố gắng tìm nguyên nhân chính xác, nhưng sự thật lại đơn giản hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng và đồn đoán.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.

Con trai Beckham quấn quýt bạn gái hơn 3 tuổi

Romeo Beckham và Kim Turnbull tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày cuối tuần. Họ vừa tái hợp cách đây vài tháng.

4 giờ trước

An Nhi

Ben Affleck Jennifer Garner Ben Affleck diễn viên Ben Affleck vợ cũ Jennifer Lopez Jennifer Garner

  • Jennifer Garner

    Jennifer Garner

    Jennifer Anne Garner là một nữ diễn viên người Mỹ. Bộ phim điện ảnh đột phá của cô là trong bộ phim hài Dude, Where's My Car (2000). Garner được giới phê bình công nhận qua diễn xuất vai sĩ quan CIA Sydney Bristow trong phim hành động ly kỳ của ABC có tựa Alias, được phát sóng từ năm 2001 đến năm 2006. Nhờ vai diễn trong loạt phim này, cô đã giành được Giải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên kịch truyền hình xuất sắc nhất và một giải SAG và nhận bốn đề cử Giải Emmy.

    • Ngày sinh: 17/4/1972
    • Nơi sinh: Houston, Texas, Mỹ
    • Phim: Alias, 13 going on 30, Valentine's day,...

Đọc tiếp

Vi sao Hoang Nam voi va thua nhan 'cu nga dau' hinh anh

Vì sao Hoàng Nam vội vã thừa nhận 'cú ngã đau'

22 giờ trước 14:54 14/12/2025

0

Khi “Thế hệ kỳ tích” vừa phát hành một ngày, Hoàng Nam đã vội vã nhận thất bại. Anh cho rằng đây là “cú ngã đau” và “không biết bao giờ mới vực dậy được”.

CEO Hoa hau Hoan vu tu chuc hinh anh

CEO Hoa hậu Hoàn vũ từ chức

3 giờ trước 09:48 15/12/2025

0

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo cho biết ông Mario Búcaro đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành chỉ sau một tháng được bổ nhiệm.

Hoang Nam thong bao tro lai lam YouTuber hinh anh

Hoàng Nam thông báo trở lại làm YouTuber

10:51 14/12/2025 10:51 14/12/2025

0

Đạo diễn cho biết thất bại của "Thế hệ kỳ tích" khiến anh trắng tay. Do vậy, anh quyết định trở lại với công việc cũ - YouTuber.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý