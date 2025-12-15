Ben Affleck chạm mặt cùng lúc hai vợ cũ

Ben Affleck vừa chạm mặt Jennifer Lopez và Jennifer Garner tại một buổi biểu diễn của con gái.

Theo Page Six, Ben Affleck gặp tình huống khó xử khi cùng lúc chạm mặt hai vợ cũ - Jennifer Lopez và Jennifer Garner. Theo đó, Seraphina, con gái tài tử và Jennifer Garner cùng Emme, con của Jennifer Lopez cùng tham gia một vở kịch.

Trong những bức ảnh do Page Six ghi lại được, Affleck và Jennifer Garner được nhìn thấy đang đi vào một địa điểm ở Los Angeles cùng con trai Samuel (13 tuổi). Jennifer Lopez được cho là đi riêng. Chủ nhân hit Waiting for Tonight xuất hiện bên quản lý Benny Medina và mẹ cô, Guadalupe.

Ben Affleck và Garner duy trì mối quan hệ tốt đẹp sau ly hôn. Ảnh: Backgrid.

Lopez và Affleck được bắt gặp thỉnh thoảng nhìn sang nhau dù đang nói chuyện với những nhóm phụ huynh khác.

Affleck và Garner, kết hôn năm 2005 và chia tay vào 2015. Ngay cả sau khi chia tay, nữ diễn viên phim Juno vẫn tiếp tục hỗ trợ chồng cũ trong quá trình cai nghiện và duy trì mối quan hệ thân thiết, cùng nuôi dạy con cái.

Trong khi đó, Affleck và Lopez đã giải quyết xong thủ tục ly hôn vào tháng 1. Sau khi đường ai nấy đi, hồi cuối tháng 2, Lopez tậu cho mình một biệt thự có diện tích hơn 10.000 m2, tọa lạc trong khu Hidden Hills tại Los Angeles. Vị trí ngôi nhà được mô tả tại vùng nông thôn, yên ắng so với bầu không khí ồn ào nơi đô thị. Căn nhà có nhiều hạng mục tiện nghi, sang trọng như như bể bơi, rạp chiếu phim tại gia, phòng tập thể dục và bếp. Bên ngoài là khu vực chuồng trại cho ngựa và sân tập.

Chia sẻ về lý do ly hôn Lopez, tài tử cho biết: "Tôi nghĩ có nhiều người xử lý cuộc sống nổi tiếng khéo léo hơn tôi, và Lopez là một trong số ấy. Tính cách của tôi có phần khép kín và riêng tư hơn cô ấy một chút. Và trong một mối quan hệ, hai người không phải lúc nào cũng có chung quan điểm về những vấn đề này".

Anh cho rằng khi một mối quan hệ của người nổi tiếng kết thúc, công chúng thường cố gắng tìm nguyên nhân chính xác, nhưng sự thật lại đơn giản hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng và đồn đoán.