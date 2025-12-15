Con trai Beckham quấn quýt bạn gái hơn 3 tuổi

Romeo Beckham và Kim Turnbull tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc trong những ngày cuối tuần. Họ vừa tái hợp cách đây vài tháng.

Theo Daily Mail, trên trang Instagram, Romeo Beckham và Kim Turnbull cùng chia sẻ những hình ảnh thân mật, tình tứ bên nhau. Con trai của David Beckham đăng tải ảnh được chụp từ phía sau của cả hai cùng biểu tượng "trái tim". Đôi trẻ diện trang phục đồng điệu, nắm tay nhau đi dạo trong một khuôn viên nhiều cây xanh.

Sau đó, cả hai cùng thưởng thức beefsteak và nhâm nhi rượu vang trong một quán ăn địa phương. Kim Turnbull cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc cô đang ăn trưa cùng người yêu. Bên cạnh họ là cún cưng Biggie.

Romeo Beckham và Kim Turnbull tình tứ bên nhau. Ảnh: IGNV.

Vào đầu tháng 10, Romeo Beckham và Kim Turnbull tái hợp sau thời gian ngắn chia tay. Con trai thứ của Beckham gây chú ý khi đăng ảnh bạn gái lên chức năng Instagram Story như động thái khẳng định họ đã trở về bên nhau.

Trước đó, vào cuối năm 2024, cả hai bắt đầu hẹn hò. Thời điểm ấy, nguồn tin thân cận tiết lộ Victoria khá vui vẻ, hài lòng với chuyện hẹn hò của Romeo và người đẹp Kim Turnbull. Trước khi quen Turnbull, Romeo từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với nhiếp ảnh gia Mỹ Gray Sorrenti.

Kim Turnbull lớn hơn Romeo 3 tuổi, là người mẫu và DJ, trước đây từng có quãng thời gian hẹn hò với Rocco Ritchie, con trai Madonna. Theo Daily Mail, Romeo rất mê đắm bạn gái người mẫu.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 6, họ chia tay sau khoảng 7 tháng hẹn hò. Lý do cả hai đường ai nấy đi "không hề liên quan đến những căng thẳng trong gia đình Beckham" như mọi người đang đồn đoán. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Kim là tác nhân dẫn đến lục đục tình cảm của nhà Becks.

"Mọi chuyện rất rõ ràng, cả Romeo và Kim đều còn trẻ, họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng ở độ tuổi này, không phải mối quan hệ nào cũng kéo dài mãi mãi. Họ vẫn cư xử thân thiện. Đó là điều đáng tiếc, nhất là khi David và Victoria rất yêu quý Kim. Cả hai thấy cô ấy khiến Romeo hạnh phúc", Daily Mail dẫn lời nguồn tin.