Dàn diễn viên khóc khi gặp lại sao nhí 'Reply 1988' sau 10 năm

Diễn viên Kim Sun Young và Go Kyung Pyo không nén được xúc động trong buổi gặp gỡ ngôi sao nhí Kim Seol của "Reply 1988" sau 10 năm.

Theo Daum, ngày 11/12, kênh YouTube Channel Shiboya đã đăng tải video với tiêu đề: "10 năm trôi qua vẫn như ngày nào, gia đình Ssangmun-dong đã hội ngộ".

Đoạn video ghi lại buổi tái ngộ nhân kỷ niệm 10 năm phát sóng bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài tvN, Reply 1988 (tựa Việt: Lời hồi đáp 1988), với sự tham gia của dàn diễn viên chính.

Cuối video, một dòng chữ xuất hiện: "Và, đây là vị khách cuối cùng đến thăm Ssangmun-dong". Cùng lúc đó, Kim Seol, diễn viên nhí từng đóng vai Jin Joo trong bom tấn truyền hình Hàn, xuất hiện. Sau 10 năm, Kim Seol thay đổi vẻ ngoài và chiều cao.

Kim Sun Young và Go Kyung Pyo khóc khi gặp lại Kim Seol sau nhiều năm.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô bé khiến nữ diễn viên Hyeri thốt lên ngạc nhiên: "Ôi trời đất ơi!". Nam diễn viên Park Bo Gum thể hiện bất ngờ, vui mừng khi thấy sự trưởng thành của Kim Seol.

Đặc biệt, hai diễn viên Kim Sun Young (vai bà Kim Sun Young, mẹ của Jin Joo) và Go Kyung Pyo (vai Sung Sun Woo, anh trai Jin Joo) trong phim đã không kìm được xúc động. Cả hai bật khóc, ôm lấy Kim Seol.

Video này thu hút lượng xem và tương tác lớn. Đông đảo khán giả xúc động khi chứng kiến màn hội ngộ của dàn diễn viên Reply 1988 sau một thập kỷ.

Năm 2015, Reply 1988 ra mắt và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả vì nội dung gần gũi, giàu ý nghĩa, mang thông điệp gia đình. Tại thời điểm ra mắt, phim thiết lập kỷ lục rating cao nhất đài cáp và duy trì thành tích trong nhiều năm, trước khi bị vượt mặt bởi Sky Castle (2018), Crash Landing on You (2019) và The World of the Married (2020).

Trong phim, Kim Seol (sinh năm 2011) vào vai Jin Joo - em gái của Sun Woo (Go Kyung Pyo). Cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu và có niềm đam mê với ăn uống.

Sau thành công của bộ phim, Kim Seol xuất hiện trong một số chương trình giải trí và nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đặc biệt về ẩm thực. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô bé không còn tham gia nhiều hoạt động giải trí để tập trung cho việc học.