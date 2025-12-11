Ý Nhi đi làm thêm ở Australia, tiết kiệm 30 triệu đồng

Ý Nhi mới đây chia sẻ về công việc làm thêm để trang trải các khoản chi phí khi đi học ở Australia.

Ý Nhi vừa trở về từ Australia để đồng hành với cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Trong sự kiện diễn ra mới đây tại TP.HCM, hoa hậu xúc động khi gặp lại các đồng nghiệp.

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng bày tỏ niềm vui khi thấy Ý Nhi trưởng thành sau thời gian du học ở Australia. Ngoài việc học, hoa hậu còn đi làm thêm, tự trang trải các chi phí.

Theo chia sẻ, trong thời gian đi học nước ngoài, Ý Nhi sống tự lập. Cô dậy từ 4h sáng và nấu cơm mang theo để đi làm thêm. Buổi tối, khi trở về nhà thuê, Ý Nhi hâm lại đồ ăn, không bỏ phí.

"Ý Nhi đăng ký giờ làm nhiều nhất mà người ta có thể cho mình để có thu nhập tốt nhất. Ý Nhi làm 24 giờ mỗi tuần và để dành được 30 triệu đồng một tháng, sau khi đã trả tiền nhà, chi phí sinh hoạt, ăn uống", CEO Sen Vàng chia sẻ.

Ý Nhi về Việt Nam khi được nghỉ hè. Ảnh: BTC.

Theo Ý Nhi, cô hiện trong kỳ nghỉ. Người đẹp sẽ dành một tháng để đồng hành với cuộc thi Miss World Vietnam 2025. Sau đó, Ý Nhi sẽ trở lại Australia để tiếp tục việc học và làm thêm.

Miss World Vietnam năm nay có sự tranh tài của 50 người đẹp. Các vòng thi phụ của cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 3/2026.

Vào tháng 3, Ý Nhi tạm dừng việc học tại Australia để chuẩn bị cho Miss World 2025. Tới tháng 5, Ý Nhi di chuyển sang Ấn Độ tập trung cho các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Tuy nhiên, cô không giành chiến thắng bất kỳ phần thi phụ nào. Trong đêm chung kết diễn ra hôm 31/5, Ý Nhi dừng chân ở top 40.

Cuối năm 2023, Ý Nhi thông báo sang Australia du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Sydney.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ý Nhi cho biết tại Australia, cô thuê nhà sống cùng em họ. Cả hai thường tự nấu các món đơn giản như thịt kho, rau lang luộc, canh bí đỏ. Thực đơn tuy không cầu kỳ nhưng đủ chất, chỉ tốn từ 80.000 - 100.000 đồng/bữa.