Hà Anh Tuấn: 'Phim của tôi sẽ có doanh thu thê thảm nhất năm nay'

Sau hai năm kể từ khi live concert Chân trời rực rỡ ở Ninh Bình khép lại, Hà Anh Tuấn cùng nữ đạo diễn Lan Nguyên cho ra mắt phim tài liệu cùng tên, chính thức phát hành tại rạp vào ngày 12/12.

Tại sự kiện công chiếu ở TP.HCM vào tối 9/12, Hà Anh Tuấn nhận nhiều câu hỏi liên quan đến dự án phim tài liệu, trong đó anh đóng vai trò người kể chuyện.

Theo Hà Anh Tuấn, anh toàn quyền trao dự án này cho Lan Nguyên và ê-kíp. Bản thân nam ca sĩ chỉ xem lại đúng hai lần, không can thiệp vào nội dung phim.

Hà Anh Tuấn ra mắt phim tài liệu Chân trời rực rỡ, lấy cảm hứng từ concert vào năm 2023.

"Tôi chỉ dặn Lan Nguyên là hình nào xấu quá thì bỏ ra. Vì tôi là người thích đẹp. Thế nên những gì mọi người thấy trong phim là từ góc nhìn của Lan Nguyên. Đẹp hay xấu là của cô ấy. Tôi giống như một vị khán giả thôi. Khi theo dõi bộ phim, tôi rất xúc động khi thấy một phần đời của mình và những người khác", Hà Anh Tuấn nói.

Về câu chuyện doanh thu phim tài liệu, Hà Anh Tuấn dự đoán Chân trời rực rỡ "sẽ lọt top những bộ phim thê thảm nhất" trong năm nay.

"Vì nghĩ như thế, tôi đề nghị đạo diễn Lan Nguyên và ê-kíp không bận tâm về doanh thu. Trong điện ảnh, có những bộ phim kể các câu chuyện mà chúng ta tưởng tượng ra. Cũng có những bộ phim chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện bản thân nhìn thấy, cảm nhận. Sẽ có những người thích câu chuyện của mình và có người không. Điều ấy không đánh giá phim hay hay dở. Bởi vì mình không cho người ta cơ hội. Nếu phim này doanh thu thê thảm quá, chúng ta sẽ góp tiền thêm vào để ủng hộ Như chưa hề có cuộc chia ly", anh nói.

Theo Hà Anh Tuấn và ê-kíp thực hiện, phim tài liệu sẽ chiếu trong 10 ngày. Toàn bộ doanh thu tác phẩm này sẽ được tặng chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, với mong muốn tiếp sức cho hành trình bền bỉ và giàu lòng nhân ái của đội ngũ thực hiện.

Về phía đạo diễn Lan Nguyên, cô cho biết ban đầu không có ý định thực hiện phim tài liệu. Cô chỉ ghi lại những hình ảnh hậu trường trong live concert Chân trời rực rỡ của Hà Anh Tuấn vào năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện và khi xem lại nhiều câu chuyện, hình ảnh phía sau, Lan Nguyên quyết định bắt tay vào dựng.

Dù xuất phát từ một dự án ghi lại dấu ấn nghệ thuật của Hà Anh Tuấn, bộ phim không chỉ là một phim cá nhân, mà là quá trình khám phá chân dung và trở thành một câu chuyện tự chủ về hành trình tìm lại nguồn cội.

Trước đó, phim Chân trời rực rỡ được trao giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu và nằm trong danh sách đề cử Bông Sen cho phim tài liệu xuất sắc và Thiết kế âm thanh xuất sắc.

Lan Nguyên từng cầm trịch phim tài liệu Màu cỏ úa - bộ phim khắc họa chân dung nhạc sĩ Trần Tiến qua dấu ấn âm nhạc, từ chiến tranh đến thời bình. Tiếp đó, nữ đạo diễn tiếp tục thực hiện Những vết thương lành, ghi lại câu chuyện của 4 nhân vật đặc biệt gồm nhà hoạt động xã hội Nguyễn Thị Vân, nhạc sĩ Ngọc Lễ, nhà bảo tồn Nguyễn Văn Thái và đạo diễn, bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Phượng. Bộ phim phát hành trên nền tảng Netflix Đông Nam Á năm 2023.