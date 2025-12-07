Hủy đêm nhạc Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng quyết định hủy đêm nhạc diễn ra ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Anh chưa đưa ra thời gian cụ thể để mở lại show diễn.

Chiều 7/12, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và đơn vị tổ chức là Mây Lang Thang tạm ngưng đêm diễn ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào ngày 20/12. Theo Đàm Vĩnh Hưng, đây là chủ ý và quyết định xuất phát từ cá nhân anh.

"Trước tình hình mưa bão, lụt lội, sạt lở tại khu vực Lâm Đồng, nhất là Đà Lạt, người hát và người nghe sẽ không thể nào đủ tâm trí để hát hay thưởng thức một cách trọn vẹn. Hưng sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để cống hiến cùng mọi người", ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới quý khán giả. Với những người đã đặt vé trước, ban tổ chức sẽ liên lạc và gửi lại tiền vé đầy đủ.

Đàm Vĩnh Hưng thông báo hủy đêm nhạc diễn ra ngày 20/12. Ảnh: FBNV.

Đàm Vĩnh Hưng và đơn vị tổ chức chưa thông báo thời gian cụ thể để mở lại đêm diễn.

Ít ngày trước, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng thông báo hủy bỏ đêm nhạc Linh cảm dự kiến diễn ra ngày 14/12 tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Đây là đêm nhạc kỷ niệm 15 năm làm nghề của nhạc sĩ với sự tham gia của Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Trung Quân Idol…

Theo Dương Khắc Linh, anh và ê-kíp đã rất háo hức chờ đợi ngày 14/12 để được gặp khán giả thông qua liveshow Linh cảm kỷ niệm 15 năm làm nghề. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình mưa lũ tại miền Trung - đặc biệt là quê hương anh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề.

Liveshow Linh cảm có lịch diễn mới là vào 21/3/2026. Tất cả vé khán giả đã mua trước đó được tự động bảo lưu toàn bộ quyền lợi. Trong trường hợp khán giả có nguyện vọng muốn hoàn vé, ê-kíp sẽ hỗ trợ.

Trước đó, Đức Phúc hủy lịch mini show Em đồng ý sang năm 2026. Ca sĩ cho biết do vấn đề sức khỏe không đảm bảo, anh buộc phải hủy lịch đêm diễn vào ngày 15/11. Đức Phúc gửi lời xin lỗi tới khán giả và khách mời là ca sĩ Noo Phước Thịnh.