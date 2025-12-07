Dân mạng tấn công kênh của diễn viên Lâm Thái

Sau khi thông tin Lâm Thái bị bắt ở Lâm Đồng được công bố, dân mạng tràn vào kênh cá nhân của người này và để lại hàng loạt bình luận công kích.

Tối 6/12, công an phường Xuân Hương, Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt giữ Nguyễn Lâm Thái - người lấy trộm túi xách chứa nhiều tài sản giá trị của Hoa hậu Mexico. Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và giao nộp lại tài sản đã lấy trộm.

Sau khi thông tin Nguyễn Lâm Thái bị bắt vì trộm cắp được công bố, dân mạng tràn vào kênh cá nhân của nam diễn viên, để lại nhiều bình luận chỉ trích, công kích.

Cụ thể, dưới các clip, bài đăng gần nhất trên kênh TikTok của Nguyễn Lâm Thái với 68,4 nghìn lượt theo dõi, các tài khoản mạng để lại bình luận: "Kênh cá nhân toàn clip chữa lành, thanh tịnh mà sao lại đi ăn trộm hả anh"; "Nhục mặt quá"; "Diễn viên không ai biết nhưng ăn cắp cả nước hay"; "Đối tượng cần tẩy chay"...

Kênh cá nhân của Nguyễn Lâm Thái bị dân mạng tấn công sau khi người này bị bắt.

Clip gần nhất trên kênh của người này đăng tải một tuần trước. Khi đó, Lâm Thái quay lại cảnh các thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2025 ở vòng sơ khảo.

Trong khi đó, tài khoản Facebook của Nguyễn Lâm Thái để chế độ khóa bảo vệ trang cá nhân.

Nguyễn Lâm Thái sinh năm 2000 tại TP.HCM, từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Người này giới thiệu là diễn viên tự do, ngoài ra còn có một số hoạt động trong lĩnh vực hoa hậu hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Lâm Thái cũng xây dựng hình ảnh là một người chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Nhiều clip Lâm Thái đi làm từ thiện thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trước đó, vào năm 2022, Nguyễn Lâm Thái khoe được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao danh hiệu "Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu" trong chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.

Hiện tại, vụ việc Nguyễn Lâm Thái trộm cắp tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.