Dời lịch chiếu show có Trấn Thành

Running Man Vietnam thông báo dời lịch chiếu tập mới nhất. Trước đó, show này liên tục gặp các sự cố về kỹ thuật.

Chiều 6/12, nhà sản xuất Running Man Vietnam 2025 thông báo dời lịch chiếu tập 10. Thay vào đó, nhà sản xuất sẽ phát sóng một tập recap lại toàn bộ 9 tập đã qua của chương trình có chủ đề "Hồi ức", với thời lượng 90 phút. Ngoài ra, trên kênh YouTube, đơn vị cũng chiếu một tập kéo dài 19 tiếng, nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người xem. Những phân cảnh hậu trường, nội dung chưa từng được trình chiếu sẽ được phát sóng ở tập đặc biệt này.

Trước đó, Running Man nhiều lần phải dời lịch phát sóng do gặp sự cố kỹ thuật. Gần nhất, ê-kíp phải 2 lần thông báo lùi lịch phát sóng của tập 4. Lý do được đơn vị sản xuất đưa ra là sự cố kỹ thuật.

Running Man Vietnam dừng phát sóng tập 10. Ảnh: NSX.

"Vì một số sự cố kỹ thuật ngoài ý muốn, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo tập 4 không thể lên sóng theo kế hoạch vào tối nay. Thay vào đó, tập 4 dự kiến được phát sóng lúc 20h30, ngày 26/10. Chúng tôi chân thành xin lỗi quý khán giả - những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian 3 tập vừa qua. Toàn bộ ê-kíp đang nỗ lực hết mình để đảm bảo tập phát sóng này đạt chất lượng tốt nhất trước khi gửi đến mọi người", ê-kíp thông báo.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.

Chương trình năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Sau 9 tập, chương trình được khán giả đón nhận với lượt tương tác, thảo luận cao trên các nền tảng mạng xã hội.