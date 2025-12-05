Khó nhận ra Ngọc Trinh

Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Vẻ ngoài của cô được nhận xét có nhiều thay đổi.

Xuất hiện trong show thời trang Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long diễn ra ở TP.HCM vào tối 5/12, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán. Cô diện thiết kế xuyên thấu, cúp ngực, với điểm nhấn nằm ở chi tiết hoa văn ren tối màu được thêu cầu kỳ. Người mẫu hoàn thiện tổng thể trang phục với các phụ kiện như hoa tai bản lớn.

Qua nhiều góc chụp, cô để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều này được thể hiện qua khuôn mặt, cổ và vóc dáng. Hình thể mới của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh lộ dấu hiệu tăng cân khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.

Ít ngày trước, Ngọc Trinh thừa nhận cô đang bị tăng cân. Số đo ba vòng cũng thay đổi so với trước. Người mẫu đang tích cực để siết lại body.

Trước khi lộ diện với hình ảnh khác lạ, Ngọc Trinh được biết đến với vóc dáng mảnh mai, thon gọn và đường cong cơ thể quyến rũ. Cô sở hữu vòng eo 56 cm.

Thời gian qua, Ngọc Trinh hoạt động sôi nổi. Cô góp mặt ở các sự kiện thời trang, tham gia phim điện ảnh. Ngoài ra, Ngọc Trinh tập trung cho công việc kinh doanh, livestream bán hàng.

Năm ngoái, cô góp mặt trong phim điện ảnh Chị dâu của Khương Ngọc. Đó cũng là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian vướng lao lý. Khi đó, cô chia sẻ: "Sau những biến cố trong cuộc sống, tôi trở lại mà vẫn được mọi người giang tay ra yêu thương là điều hạnh phúc. Tôi được xoa dịu rất nhiều".

Dự án Chị dâu có doanh thu tốt ngoài phòng vé và nhận được đánh giá tốt về mặt chất lượng.

Cô vừa bấm máy dự án Thẩm mỹ viện âm phủ, tác phẩm tâm linh, kinh dị của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, Ngọc Trinh đảm nhận vai Thanh, một cô gái làm việc ở thẩm mỹ viện và chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ lạ.