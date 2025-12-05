Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Khó nhận ra Ngọc Trinh

  • Thứ sáu, 5/12/2025 21:11 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Ngọc Trinh gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện thời trang ở TP.HCM. Vẻ ngoài của cô được nhận xét có nhiều thay đổi.

Xuất hiện trong show thời trang Emerge của nhà thiết kế Đỗ Long diễn ra ở TP.HCM vào tối 5/12, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán. Cô diện thiết kế xuyên thấu, cúp ngực, với điểm nhấn nằm ở chi tiết hoa văn ren tối màu được thêu cầu kỳ. Người mẫu hoàn thiện tổng thể trang phục với các phụ kiện như hoa tai bản lớn.

Qua nhiều góc chụp, cô để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Điều này được thể hiện qua khuôn mặt, cổ và vóc dáng. Hình thể mới của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

ngoc trinh anh 1

Ngọc Trinh lộ dấu hiệu tăng cân khi xuất hiện tại sự kiện thời trang.

Ít ngày trước, Ngọc Trinh thừa nhận cô đang bị tăng cân. Số đo ba vòng cũng thay đổi so với trước. Người mẫu đang tích cực để siết lại body.

Trước khi lộ diện với hình ảnh khác lạ, Ngọc Trinh được biết đến với vóc dáng mảnh mai, thon gọn và đường cong cơ thể quyến rũ. Cô sở hữu vòng eo 56 cm.

Thời gian qua, Ngọc Trinh hoạt động sôi nổi. Cô góp mặt ở các sự kiện thời trang, tham gia phim điện ảnh. Ngoài ra, Ngọc Trinh tập trung cho công việc kinh doanh, livestream bán hàng.

Năm ngoái, cô góp mặt trong phim điện ảnh Chị dâu của Khương Ngọc. Đó cũng là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian vướng lao lý. Khi đó, cô chia sẻ: "Sau những biến cố trong cuộc sống, tôi trở lại mà vẫn được mọi người giang tay ra yêu thương là điều hạnh phúc. Tôi được xoa dịu rất nhiều".

Dự án Chị dâu có doanh thu tốt ngoài phòng vé và nhận được đánh giá tốt về mặt chất lượng.

Cô vừa bấm máy dự án Thẩm mỹ viện âm phủ, tác phẩm tâm linh, kinh dị của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Trong phim, Ngọc Trinh đảm nhận vai Thanh, một cô gái làm việc ở thẩm mỹ viện và chứng kiến nhiều câu chuyện kỳ lạ.

Những cuốn sách hay về ngành Công nghiệp Giải trí

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Trương Bá Chi lộ diện ở tòa án

Nữ diễn viên đã có mặt tại tòa án với tư cách bị đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ.

4 giờ trước

An Nhi

ngọc trinh TP.HCM Ngọc Trinh ngọc trinh ngọc trinh bàn tán ngọc trinh xuyên thấu

    Đọc tiếp

    Hoa Minzy khac la hinh anh

    Hòa Minzy khác lạ

    2 giờ trước 20:18 5/12/2025

    0

    Tại một show thời trang, Hòa Minzy gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện với phong cách gợi cảm, khác hẳn hình ảnh kín đáo thường thấy.

    Giai ma ke dang so nhat 'Avatar' hinh anh

    Giải mã kẻ đáng sợ nhất 'Avatar'

    3 giờ trước 19:08 5/12/2025

    0

    "Avatar: Fire and Ash" mang đến một phản diện mới. Thế nhưng, "già gân" Miles Quaritch vẫn đóng vai trò mắt xích quan trọng nhất trong cuộc xung đột tại hành tinh Pandora.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý