Nữ ca sĩ được khen khi chia sẻ hình ảnh mặt mộc. Đồng nghiệp nhận xét Hiền Thục quá trẻ ở tuổi 44.

Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh cá nhân trong cuộc sống đời thường. Cô đăng ảnh mặt mộc, lưu lại khoảnh khắc khi ngồi bên hồ bơi trong khuôn viên của một resort. Hiền Thục diện trang phục đơn giản với áo hai dây phối cùng quần jeans.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi của Hiền Thục. Một số người còn hỏi xin bí quyết giữ sắc vóc, thần thái rạng rỡ, tươi trẻ và "hack tuổi" của cô.

"Hiền Thục quá trẻ ở tuổi 44"; "Thời gian đã bỏ quên chị rồi sao"; "Nhìn chị như gái đôi mươi, quá trẻ"; "Dễ thương quá chị ơi"; "Chia sẻ bí quyết trẻ trung đi chị ơi"... là những bình luận từ dân mạng.

Hiền Thục trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: FBNV.

Hiền Thục suốt những năm qua luôn được khen ngợi ngoại hình trẻ trung với phong cách thời trang hiện đại, đa dạng. Cô giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da tươi tắn, thần thái trẻ trung. Nữ ca sĩ khá ưa chuộng các trang phục trẻ trung như áo trễ vai, váy xòe, quần short, crop top hay váy babydoll…

Giọng ca Nhật ký của mẹ thuộc tạng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Vài năm trước, Hiền Thục tiết lộ cô luôn cố gắng duy trì ở mức 45 kg. Cô theo đuổi chế độ ăn uống cân bằng, không nhịn ăn hay ăn kiêng khắt khe.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi luôn ăn tất cả món mình thích nhưng phải ăn ít. Một trong những bí quyết để duy trì mức cân nặng lý tưởng cũng như có được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ là duy trì giai đoạn ăn chay trường. Mỗi ngày tôi sẽ thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Một giai đoạn ăn thuần chay của tôi kéo dài 1-3 tháng".

Nữ ca sĩ được khen sắc vóc.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, viết sách, Hiền Thục dành thời gian vào một số công việc khác như người mẫu, thiện nguyện. Giọng ca Nhật ký của mẹ thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội về chuyến du lịch, chia sẻ phong cách sống.