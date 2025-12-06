Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiền Thục quá trẻ ở tuổi 44

  • Thứ bảy, 6/12/2025 20:29 (GMT+7)
Nữ ca sĩ được khen khi chia sẻ hình ảnh mặt mộc. Đồng nghiệp nhận xét Hiền Thục quá trẻ ở tuổi 44.

Hiền Thục vừa chia sẻ hình ảnh cá nhân trong cuộc sống đời thường. Cô đăng ảnh mặt mộc, lưu lại khoảnh khắc khi ngồi bên hồ bơi trong khuôn viên của một resort. Hiền Thục diện trang phục đơn giản với áo hai dây phối cùng quần jeans.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi của Hiền Thục. Một số người còn hỏi xin bí quyết giữ sắc vóc, thần thái rạng rỡ, tươi trẻ và "hack tuổi" của cô.

"Hiền Thục quá trẻ ở tuổi 44"; "Thời gian đã bỏ quên chị rồi sao"; "Nhìn chị như gái đôi mươi, quá trẻ"; "Dễ thương quá chị ơi"; "Chia sẻ bí quyết trẻ trung đi chị ơi"... là những bình luận từ dân mạng.

hien thuc anh 1

Hiền Thục trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: FBNV.

Hiền Thục suốt những năm qua luôn được khen ngợi ngoại hình trẻ trung với phong cách thời trang hiện đại, đa dạng. Cô giữ được vóc dáng mảnh mai, làn da tươi tắn, thần thái trẻ trung. Nữ ca sĩ khá ưa chuộng các trang phục trẻ trung như áo trễ vai, váy xòe, quần short, crop top hay váy babydoll…

Giọng ca Nhật ký của mẹ thuộc tạng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Vài năm trước, Hiền Thục tiết lộ cô luôn cố gắng duy trì ở mức 45 kg. Cô theo đuổi chế độ ăn uống cân bằng, không nhịn ăn hay ăn kiêng khắt khe.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi luôn ăn tất cả món mình thích nhưng phải ăn ít. Một trong những bí quyết để duy trì mức cân nặng lý tưởng cũng như có được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ là duy trì giai đoạn ăn chay trường. Mỗi ngày tôi sẽ thanh lọc cơ thể bằng chế độ trường chay. Một giai đoạn ăn thuần chay của tôi kéo dài 1-3 tháng".

hien thuc anh 2hien thuc anh 3

Nữ ca sĩ được khen sắc vóc.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, viết sách, Hiền Thục dành thời gian vào một số công việc khác như người mẫu, thiện nguyện. Giọng ca Nhật ký của mẹ thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội về chuyến du lịch, chia sẻ phong cách sống.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Girl on Girl, tác giả Sophie Gilbert đã thực hiện một cuộc điều tra về những thiên kiến giới tính sâu sắc đã được gieo mầm và nuôi dưỡng bởi văn hóa đại chúng từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2000. Với cách tiếp cận toàn diện, Gilbert đem đến một góc nhìn mới về một thời kỳ văn hóa đã qua và chỉ ra những tổn thương ngầm nhưng nghiêm trọng mà thời kỳ ấy đã gây ra cho phụ nữ. Đặc biệt là những cô gái trẻ lớn lên trong giai đoạn đó.

Trương Bá Chi lộ diện ở tòa án

Nữ diễn viên đã có mặt tại tòa án với tư cách bị đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ.

27:1631 hôm qua

An Nhi

hiền thục Hiền Thục hiền thục ca sĩ hiền thục hiền thục 44 tuổi

  • Nguyễn Thị Hiền Thục

    Nguyễn Thị Hiền Thục

    Hiền Thục là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam đương đại. Được biết đến rất sớm khi tham gia vào Đội Sơn ca Nhà Thiếu nhi quận Nhất từ lúc 8 tuổi, Hiền Thục cũng là gương mặt hiếm hoi bứt phá thành công khỏi hình ảnh ca sĩ thiếu nhi và có một sự nghiệp hoạt động nghệ thuật bền bỉ. Cô có phong cách đa dạng, thiên về nhạc trẻ, nổi tiếng với những bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng, trữ tình.

    Bạn có biết: Năm 16 tuổi, Hiền Thục thi đậu thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (chung lớp với các ca sĩ Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo).

    • Ngày sinh: 13/05/1981
    • Chiều cao: 1.58 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Dẫu Có Lỗi Lầm, Trọn Kiếp Bình Yên, Yêu Dấu Theo Gió Bay, Nhật Ký Của Mẹ,...

