Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn dặn dò con gái trong lễ cưới

Lễ cưới của Tiên Nguyễn và Justin Cohen diễn ra tại tư gia nhà gái ở TP.HCM. Trong ngày đặc biệt, cựu diễn viên Thủy Tiên nhắn nhủ con gái trước khi về nhà chồng.

Ngày 7/12, lễ cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân người Dubai Justin Cohen diễn ra tại nhà cô dâu ở TP.HCM. Buổi lễ diễn ra trong phạm vi riêng tư, chỉ có sự góp mặt của gia đình hai bên, người thân và số ít đồng nghiệp thân thiết. Bên ngoài cổng biệt thự nhà Tiên Nguyễn, đội ngũ an ninh túc trực.

Trong ngày vui, cô dâu, chú rể diện áo dài có họa tiết thêu hoa sen trang nhã. Tiên Nguyễn đội mấn và cầm bó hoa cưới trên tay. Bộ đôi tiến hành những nghi thức truyền thống trong hôn lễ.

Cô dâu và chú rể rạng rỡ trong ngày cưới.

Chia sẻ tại lễ cưới của hai con, doanh nhân Thủy Tiên, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nói: "Má nhìn thấy con lớn, sống tự tin và rất hạnh phúc hôm nay. Má chỉ dặn con rằng đừng ăn hiếp chồng. Và khi về nhà chồng, con hãy xem như nhà của mình, hãy sống với trái tim rộng mở". Bà Thủy Tiên cũng mong con rể hãy luôn yêu thương vợ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Trong ngày đặc biệt của Tiên Nguyễn, vợ chồng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều diện áo dài truyền thống có màu nâu, thêu họa tiết hoa sen.

Doanh nhân Thủy Tiên, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn nhắn nhủ hai con trong lễ cưới.

Tối cùng ngày, đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng ở TP.HCM, với sự góp mặt của gia đình hai bên và đồng nghiệp.

Tiên Nguyễn (tên thật: Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997). Cô là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn là fashionista và influencer nổi tiếng. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM và thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không.

Cô sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên check-in bên siêu xe, biệt thự của gia đình và du lịch tại nhiều địa điểm sang trọng trên thế giới.

Chồng Tiên Nguyễn là Justin Cohen, chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông hiện làm việc tại Việt Nam. Thông tin trên trang LinkedIn cho biết, anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS).

Justin Cohen có mối quan hệ mật thiết với nhiều nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng. Anh là bạn thân của doanh nhân Vũ Ly Việt - chồng diễn viên Kathy Uyên.