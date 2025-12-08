Hủy lịch chung kết Miss World Vietnam 2025

Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa thay đổi lịch trình. Theo đó, chung kết cuộc thi sẽ dời sang tháng 3/2026.

Chiều 8/12, ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) công bố lịch trình chính thức của cuộc thi. Theo đó, 50 người đẹp được chọn sau vòng sơ khảo sẽ tập trung ở TP.HCM vào ngày 9/12. Các vòng thi phụ của cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 3/2026. Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 tổ chức vào tối 24/3.

Như vậy, lịch trình của Miss World Vietnam 2025 thay đổi hoàn toàn. Vào tháng 10, ban tổ chức thông báo cuộc thi sẽ diễn ra trong tháng 12. Đêm chung kết tổ chức tại TP.HCM vào tối 27/12.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 dời sang 2026.

Miss World Vietnam 2025 vừa trải qua vòng sơ loại ở TP.HCM vào cuối tháng 11. Ban tổ chức chọn ra 50 người đẹp vào chung kết.

Trước đó, khi công bố profile của dàn thí sinh tham gia tranh tài, không ít người đẹp bị công kích, miệt thị ngoại hình. Sau đó, ban tổ chức lên tiếng về vụ việc. "Không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn", đại diện BTC cho biết.

Theo BTC Miss World Vietnam 2025, nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ vẫn còn là những gương mặt trẻ, chưa có kinh nghiệm và điều kiện trong việc đầu tư vào những bộ ảnh chuyên nghiệp. BTC vẫn sẽ đảm bảo để các thí sinh có những bức hình profile chuyên nghiệp, chỉn chu khi bước vào vòng chung kết cuộc thi.

Sau đêm chung kết diễn ra vào cuối tháng 3/2026, cô gái xuất sắc sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Đương kim Miss World Vietnam cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.