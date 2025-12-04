Tình hình chấn thương của Ninh Dương Lan Ngọc

Hình ảnh mới đây của Lan Ngọc tại sự kiện khiến người hâm mộ lo lắng. Đại diện nữ diễn viên cho biết cô cần thời gian dài để phục hồi chấn thương ở chân.

Xuất hiện tại buổi họp báo phim Hoàng tử quỷ, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cô bước chậm, đôi lúc mất thăng bằng nhẹ. Trên các nền tảng, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng trước tình hình sức khỏe của cô, đặc biệt là chấn thương ở chân.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hiện tại, chân của Lan Ngọc đã bình phục khá nhiều so với khoảng thời gian đầu bị chấn thương. Tuy nhiên, cô vẫn gặp khó khăn khi di chuyển bằng giày cao gót. Vì vậy, Lan Ngọc vẫn ưu tiên chọn giày thể thao hoặc dép để di chuyển hay vận động hàng ngày.

"Do chấn thương ở chân nên thời gian để phục hồi hoàn toàn cũng sẽ mất khá lâu. Tuy nhiên, Lan Ngọc cùng với ê-kíp luôn cố gắng sắp xếp lịch làm việc sao cho hợp lý, để dành thời gian nghỉ ngơi và hồi phục", người này chia sẻ.

Lan Ngọc chưa hồi phục chấn thương ở chân. Ảnh: FBNV.

Lan Ngọc gặp chấn thương ở chân sau va chạm với Trấn Thành trong thử thách xé bảng tên ở tập đầu tiên của Running Man Vietnam 2025. Ngay sau đó, cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện vào lúc 2h sáng. Ở các tập tiếp đó, nữ diễn viên phải ngồi xe lăn và theo dõi các thành viên chơi.

Đến tập 4, Lan Ngọc mới trở lại cuộc chơi. Dù vậy, cô vẫn gặp khó khăn khi di chuyển. Ở những tập gần đây, diễn viên dần lấy lại thể lực và tham gia nhiệt tình ở các thử thách.

Vài năm qua, Lan Ngọc chủ yếu tập trung tham gia các game show. Cô chưa có dự án phim mới. Giữa năm 2024, cô tới Australia để học diễn xuất trong khoảng hai tháng. Song thời điểm ấy, diễn viên không tiết lộ cụ thể cô học trường nào, bộ môn gì.

Quyết định đi du học ngắn hạn của Lan Ngọc khi ấy khiến cô vướng nhiều tin đồn. Thậm chí, nhiều fanpage hay tài khoản mạng đồn đoán cô ra nước ngoài để sinh con hoặc được đại gia tài trợ. Một số hình ảnh được cho là Lan Ngọc bên đại gia cũng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, những hình ảnh đó thực chất là của nữ diễn viên chụp với bạn bè nhưng bị cắt ghép, chỉnh sửa.