Miley Cyrus đính hôn với bạn trai kém 6 tuổi

Miley Cyrus và Maxx Morando đính hôn sau 4 năm hẹn hò. Chuyện tình cảm của họ được gia đình hai bên ủng hộ.

Theo Page Six, ngôi sao 33 tuổi và Maxx Morando vướng tin đính hôn khi cả hai xuất hiện tại buổi công chiếu phim Avatar: Fire and Ash. Miley Cyrus lộ nhẫn vàng đính kim cương ở tay trái trong một số khoảnh khắc tạo dáng trên thảm đỏ. Miley Cyrus và Maxx Morando giữ động thái im lặng trước thông tin nói trên.

Song nguồn tin thân cận của Page Six xác nhận cả hai đã đính hôn sau 4 năm hẹn hò.

Miley Cyrus và Maxx Morando đã đính hôn sau 4 năm hẹn hò. Ảnh: FilmMagic.

Ông Dan Morando, bố của Maxx cũng chia sẻ bài đăng chúc mừng trên mạng xã hội, như động thái xác nhận việc hai con đã đính hôn. Bố nam nhạc sĩ thậm chí còn đăng ảnh cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn cùng khoảnh khắc tình tứ giữa Miley Cyrus và Maxx Morando. Ở dưới mỗi bài đăng, ông để chú thích bằng biểu tượng "trái tim".

Tin tức Miley Cyrus và Maxx Morando hẹn hò bắt đầu xuất hiện vào tháng 12/2021. Cặp sao cùng dự show diễn giới thiệu bộ sưu tập Love Parade của Gucci vào tháng 11. Đến tháng 12, họ có những hành động thân thiết tại bữa tiệc của Miley ở Miami.

Trong tháng 2/2022, Miley Cyrus và Maxx Morando đi nghỉ mát tại Cabo San Lucas, Mexico. Hình ảnh cặp sao đùa giỡn, hôn nhau được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đến tháng 4/2022, cặp sao công khai hẹn hò. Khoảnh khắc họ hôn nhau được ống kính của paparazzi ghi lại.

Trong cuộc phỏng vấn trên Vogue, Cyrus từng nói về mối quan hệ với tay trống điển trai. "Bạn trai là một trong những nghệ sĩ mới nổi mà tôi rất yêu thích", nữ ca sĩ nói. Cô cũng nhấn mạnh nửa kia có những thiết kế thời trang độc đáo và bắt mắt.