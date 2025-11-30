Mỹ nam chạy bộ cùng Suzy ở Hồ Tây

Clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây hiện viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Công chúng nhanh chóng nhận ra người đàn ông chạy phía sau nữ diễn viên là Kim Seon Ho.

Mạng xã hội Việt đang bùng nổ sau clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Trong đoạn clip, ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ.

Đáng chú ý, dân mạng tinh ý phát hiện chàng trai chạy phía sau nữ diễn viên là mỹ nam Kim Seon Ho. Anh diện trang phục thể thao, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Kim Seon Ho gây chú ý với chiều cao nổi bật, hình thể săn chắc và làn da trắng.

Cả hai được cho là đang có mặt ở Hà Nội để ghi hình bộ phim Portraits Of Delusion. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như The King, The Face Reader, The Eight Show.

Kim Seon Ho và Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội.

Vào tháng 3/2024, Kim Seon Ho từng lên kế hoạch tổ chức fanmeeting tại TP.HCM. Song khoảng một tháng trước khi sự kiện diễn ra, ê-kíp của nam diễn viên thông báo hủy chương trình.

"Sau khi xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về tình hình hiện tại, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo buổi fanmeeting của Kim Seon Ho ngày 9/3 tại TP.HCM bị hủy bỏ. Do những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiến hành buổi fanmeeting như kế hoạch ban đầu. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào xảy ra bởi sự việc này”, đơn vị tổ chức thông báo thời điểm đó.

Theo ê-kíp, những khán giả đã mua vé được hoàn trả tiền theo quy định của đơn vị phân phối. Sự kiện trước đó được mở bán vé từ 9/1 với 6 hạng vé khác nhau có mức giá dao động từ 1,8 triệu đồng tới 4,8 triệu đồng.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 và bắt đầu sự nghiệp năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021). Nhờ vai diễn trong phim, anh được công ty nghiên cứu Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên của năm.