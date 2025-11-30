Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ nam chạy bộ cùng Suzy ở Hồ Tây

  • Chủ nhật, 30/11/2025 16:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây hiện viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Công chúng nhanh chóng nhận ra người đàn ông chạy phía sau nữ diễn viên là Kim Seon Ho.

Mạng xã hội Việt đang bùng nổ sau clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội. Trong đoạn clip, ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện với trang phục đồ thể thao bó sát tôn dáng, đội mũ màu đen đồng bộ.

Đáng chú ý, dân mạng tinh ý phát hiện chàng trai chạy phía sau nữ diễn viên là mỹ nam Kim Seon Ho. Anh diện trang phục thể thao, đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm. Kim Seon Ho gây chú ý với chiều cao nổi bật, hình thể săn chắc và làn da trắng.

Cả hai được cho là đang có mặt ở Hà Nội để ghi hình bộ phim Portraits Of Delusion. Dự án được cầm trịch bởi đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của nhiều tác phẩm như The King, The Face Reader, The Eight Show.

suzy anh 1

Kim Seon Ho và Suzy chạy bộ ở Hồ Tây, Hà Nội.

Vào tháng 3/2024, Kim Seon Ho từng lên kế hoạch tổ chức fanmeeting tại TP.HCM. Song khoảng một tháng trước khi sự kiện diễn ra, ê-kíp của nam diễn viên thông báo hủy chương trình.

"Sau khi xem xét và đánh giá kỹ lưỡng về tình hình hiện tại, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo buổi fanmeeting của Kim Seon Ho ngày 9/3 tại TP.HCM bị hủy bỏ. Do những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi không thể tiến hành buổi fanmeeting như kế hoạch ban đầu. Chúng tôi thành thật xin lỗi nếu có bất kỳ sự bất tiện nào xảy ra bởi sự việc này”, đơn vị tổ chức thông báo thời điểm đó.

Theo ê-kíp, những khán giả đã mua vé được hoàn trả tiền theo quy định của đơn vị phân phối. Sự kiện trước đó được mở bán vé từ 9/1 với 6 hạng vé khác nhau có mức giá dao động từ 1,8 triệu đồng tới 4,8 triệu đồng.

Kim Seon Ho sinh năm 1986 và bắt đầu sự nghiệp năm 2017. Anh nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Start-Up (2020) và đặc biệt là Làng chài Cha-Cha-Cha (2021). Nhờ vai diễn trong phim, anh được công ty nghiên cứu Gallup Korea bình chọn là Nam diễn viên của năm.

Những cuốn sách để hiểu về Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh mới ở Đông Á hay Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc là những cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu thêm về xứ sở kim chi, cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia Đông Á này trong những năm qua.

Ngôi sao triệu view trả 1,75 triệu USD vì phá hoại hôn nhân của bạn

Brenay Kennard, hot TikToker với 3 triệu người theo dõi, phải bồi thường số tiền 1,75 triệu USD vì phá hoại hôn nhân của bạn.

45:2711 hôm qua

An Nhi

suzy Suzy Kim Seon Ho Suzy chạy bộ hồ tây

  • Bae Suzy

    Bae Suzy

    Bae Suzy với nghệ danh Suzy, là nữ ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc, thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A thuộc công ty JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, Suzy từng làm người mẫu của một trang web bán hàng online. Năm 2009, cô thử giọng tại cuộc thi Superstar K của Mnet và vượt qua các vòng sơ khảo nhưng cuối cùng bị loại. Tuy nhiên, Suzy nhận được sự chú ý từ công ty JYP và nhanh chóng trở thành thực tập sinh. Ngoài hoạt động ca hát, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim "Dream High" (2011), "Yêu Không Kiểm Soát" (2016). Cô còn được biết đến với biệt hiệu "Tình đầu quốc dân" ở Hàn Quốc.

    Bạn có biết: Suzy là người nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành cả ba giải thưởng tân binh ca sĩ, tân binh truyền hình và tân binh điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/10/1994
    • Chiều cao: 1.68 m
    • Album: Yes? No? (2017)
    • Phim tiêu biểu: Dream High (2011), Architecture 10 (2012), Gu Family Book (2013), Khi Nàng Say Giấc (2017),...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý