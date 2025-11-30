Romeo Beckham cởi trần khoe hình xăm

Romeo Beckham gây chú ý khi đăng hình ảnh cởi trần, khoe hình thể săn chắc và nhiều hình xăm.

Theo Daily Mail, trên trang cá nhân với gần 4 triệu lượt người theo dõi, Romeo Beckham vừa đăng ảnh selfie trước gương. Anh cởi trần, diện quần thể thao tối màu và phối thêm một số phụ kiện như dây chuyền, hoa tai, nhẫn bạc. Con trai của Beckham khoe hình thể săn chắc, cân đối với nhiều hình xăm ở ngực, hai cánh tay, cổ.

Romeo Beckham khoe hình thể săn chắc. Ảnh: IGNV.

Ở một bức ảnh khác, Romeo đăng tải ảnh răng đính kim cương lấp lánh. Trong nhiều khoảnh khắc, Romeo Beckham được nhận xét giống David Beckham thời trẻ.

Loạt bài đăng mới nhất của Romeo xuất hiện trong bối cảnh mối bất hòa giữa người anh cả Brooklyn và gia đình vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, bà ngoại Jackie Adams rất mong mỏi đứa cháu trai về đoàn tụ vào dịp Giáng sinh năm nay. Bà còn công khai chia sẻ bức ảnh chụp chiếc tất có in tên cháu trai treo trên lò sưởi.

Nguồn tin thân cận chia sẻ: "David và Victoria đang cố gắng vượt qua khi không có Brooklyn bên cạnh. Họ buồn nhưng phải chấp nhận điều đó. Nhưng các bà thì khác. Họ rất yêu quý Brooklyn. Họ rất gần gũi với anh ấy. Anh ấy cũng yêu họ rất nhiều và thực sự ngưỡng mộ họ. Nhưng giờ họ không còn gặp anh ấy nữa. Họ không còn trẻ nữa và sự thật phũ phàng là không ai biết khi nào họ sẽ gặp lại Brooklyn. Tình cảnh của Jackie và Sandra khiến mọi người xung quanh cảm thấy sự rạn nứt của gia đình rất đáng thương".

Giữa mối căng thẳng, bất hòa với gia đình, Brooklyn Beckham và vợ tỏ ra thản nhiên. Cả hai tập trung cho cuộc sống hôn nhân, chăm khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Brooklyn dành bất ngờ cho vợ khi tặng cô món quà là tấm thiệp viết tay vào đầu tháng 11. Trong đó, con trai Beckham liên tục gọi Nicola là "em yêu" và hết lời ca ngợi quãng thời gian cả hai bên nhau. Anh mở đầu bằng câu "Chúc mừng kỷ niệm, em yêu", gọi Nicola là điều tuyệt vời nhất từng đến với mình. Anh cũng viết về niềm háo hức "được già đi cùng vợ và khi cả hai có những đứa con nhỏ bên nhau".