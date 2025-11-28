Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thí sinh Miss World Vietnam bị công kích

  • Thứ sáu, 28/11/2025 15:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ban tổ chức Miss World Vietnam cho biết sau khi công bố hồ sơ, nhiều bình luận ác ý, công kích nhắm đến thí sinh. Họ mong công chúng tôn trọng các người đẹp tham dự cuộc thi.

Ngày 28/11, Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền và tổ chức Miss World Vietnam đăng tải thông báo về vụ việc liên quan đến một số thí sinh tham gia cuộc thi bị tấn công, công kích trên mạng xã hội, sau khi BTC công bố hồ sơ.

"Không ít bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có những nhận xét mang tính công kích dành cho một số thí sinh năm nay. Chúng tôi không mong muốn những phán xét ác ý hay gây tổn thương tinh thần cho các ứng viên trong một sân chơi đề cao sự văn minh và tinh thần nhân văn", phía Sen Vàng cho biết.

Theo BTC Miss World Vietnam 2025, nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ vẫn còn là những gương mặt trẻ, chưa có kinh nghiệm và điều kiện trong việc đầu tư vào những bộ ảnh chuyên nghiệp. BTC vẫn sẽ đảm bảo để các thí sinh có những bức hình profile chuyên nghiệp, chỉn chu khi bước vào vòng chung kết cuộc thi.

BTC nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn hướng tới một môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và tôn trọng. Chúng tôi hy vọng quý khán giả hãy cùng lan tỏa tinh thần tích cực, nhìn nhận các ứng viên với sự khách quan và cởi mở. Mỗi bình luận tử tế chính là cách chúng ta cùng nhau tạo nên một cuộc thi đẹp đúng nghĩa là Miss World Vietnam, với thông điệp sắc đẹp vì mục đích cao cả".

Ban tổ chức lên tiếng khi một số thí sinh Miss World Vietnam năm nay bị công kích. Ảnh: BTC.

Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) bắt đầu vòng sơ khảo vào ngày 30/11. Cuộc thi năm nay thu hút nhiều thí sinh ở các tỉnh, thành phố tham gia đăng ký. Những ngày qua, BTC công bố hồ sơ cá nhân của những người đẹp đăng ký tham dự. Tuy nhiên, không ít dân mạng để lại các bình luận tiêu cực, miệt thị ngoại hình thí sinh dưới những bài đăng này.

Các vòng thi phụ của cuộc thi sẽ diễn ra từ đầu tháng 12 tại TP.HCM. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12. Cô gái xuất sắc sẽ nhận lại vương miện từ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Đương kim Miss World Vietnam cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Miss World 2026 dự kiến diễn ra vào đầu năm, sẽ có sự tham gia của Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss Intercontinental 2022, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022.

  • Miss World

    Miss World

    Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi Eric mất, bà Julia Morley, vợ của ông đã thay ông nắm quyền điều hành cuộc thi. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở Anh trong suốt thời gian giữ vương miện.

    Bạn có biết: Cuộc thi Hoa hậu Thế giới được bắt nguồn từ một cuộc thi áo tắm ở Anh vào năm 1951 chỉ với mục đích quảng bá các mẫu áo tắm mới nhất.

    • Thời gian ra đời: 1951
    • Khẩu hiệu: Beauty with a purpose

    FacebookYoutubeWebsite

