Thúy Quỳnh mang thai

Queen B (Thúy Quỳnh) thông báo tin mang thai ở tuổi 28. Cô vẫn giữ kín danh tính về chồng.

Thông qua trang cá nhân, rapper Queen B thông báo tin đang mang thai con đầu lòng. Cô cho biết: "Chúc mừng sinh nhật tôi. Năm nay đặc biệt hơn các năm khác, vì tôi đã có món quà tuyệt vời nhất trên đời. Một món quà mà tôi không dám nghĩ mình đủ trưởng thành và trách nhiệm, nhưng món quà ấy đã đến. Chào mừng em Gấu đến với mẹ và gia đình mình. Ba và mẹ sẽ luôn yêu thương, che chở cho em".

Trong ngày sinh nhật mừng tuổi 28, cô cũng chia sẻ loạt ảnh khi mang thai. Queen B giữ vẻ ngoài rạng rỡ và sức khỏe tốt trong thai kỳ.

Queen B mang thai con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, rapper giữ kín thông tin về chuyện tình cảm và danh tính người bạn đời.

Queen B (Nguyễn Thúy Quỳnh) là thành viên nữ duy nhất của LOCOBoiz, cùng nhóm với RichChoi, Chị Cả. Cô đã theo đuổi rap được nhiều năm, nhưng có thời gian ngừng hoạt động âm nhạc khá dài vì chuyển ra nước ngoài sống. Chia sẻ với truyền thông, Queen B cho biết cô chọn Rap Việt làm nơi đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng.

Cô tham gia hai mùa của Rap Việt. Ở mùa gần nhất diễn ra vào năm 2024, Queen B gây ấn tượng với phong cách rap khá chiến và đậm màu sắc underground. Thậm chí, cô được xem là nữ rapper có “trình” cao nhất suốt 4 mùa Rap Việt. Khả năng trình diễn của Queen B cũng được đánh giá cao khi cô hoàn toàn làm chủ sân khấu bằng phong cách mạnh mẽ trong các vòng thi của chương trình.

Song cô đột ngột thông báo rút khỏi chương trình Rap Việt trước thềm chung kết. Queen B cho biết sức khỏe cô không đảm bảo để tiếp tục đồng hành với show thực tế.