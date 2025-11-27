Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quyên Qui lên tiếng về tin sinh con

  • Thứ năm, 27/11/2025 12:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ diễn viên lên tiếng đáp trả về những tin đồn thời gian qua. Cô cho biết đang tập trung giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Quyên Qui gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện phim diễn ra tại TP.HCM vào tối 26/11. Nữ diễn viên diện đầm ôm sát với điểm nhấn khoét sâu phần ngực, mang lại vẻ gợi cảm. Song thiết kế cũng lộ điểm yếu về hình thể của Quyên Qui. Đặc biệt, vòng hai của diễn viên có phần lùm xùm hơn trước.

Sau đó, clip ghi lại cảnh Quyên Qui tạo dáng ở thảm đỏ sự kiện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn diễn viên đang mang thai. Ngay lập tức, Quyên Qui có động thái đáp trả. Trước bình luận cho rằng cô "sinh con cho một phó chủ tịch", diễn viên phủ nhận. Trong nhóm chat với fan, cô viết: "Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi".

quyen qui anh 1

Diễn viên Quyên Qui đáp trả tin mang thai. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cô cũng tự đăng tải ảnh selfie trước sự kiện và thừa nhận đang tăng cân. Quyên Qui chia sẻ đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Quyên Qui tên đầy đủ là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai, tham gia Miss Earth Vietnam năm 2023 và lọt top 11 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức với phim ảnh thông qua bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2.

Quyên Qui hẹn hò DJ Wukong sau khi 2 người tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Thông qua chương trình, họ có lượng fan đông đảo. Cuối năm 2024, Quyên Qui tâm sự cô luôn tìm kiếm người khiến cô hạnh phúc, vui vẻ và Wukong chính là người như thế.

"Anh kể cho Quyên nghe rất nhiều chuyện vui, từ những câu chuyện thời còn đi học. Hay những câu chuyện rất nghiêm túc về công việc của anh như thế nào. Chế độ ăn uống và tập luyện của anh cũng làm Quyên rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, Quyên bị thu hút", Quyên Qui tâm sự

Đến tháng 2, cô thông báo cả hai đường ai nấy đi. Theo Quyên Qui, cô và đối phương phải gác lại chuyện tình yêu vì cả hai nhiều khoảng cách dù họ vẫn thương yêu nhau. Nữ diễn viên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Người đẹp nhà Sen Vàng tại cuộc thi ở Nhật Bản

Kiều Duy đang chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss International 2025 ở Nhật Bản. Song hiệu ứng cuộc thi lẫn màn thể hiện của người đẹp ở mức an toàn.

17 giờ trước

An Nhi

quyên qui Miss Earth quyên qui diễn viên quyên qui mang thai

  • Miss Earth

    Miss Earth

    Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế hàng năm, được tổ chức từ năm 2001 bởi tập đoàn Carousel Productions của Philippines. Đây là một cuộc thi sắc đẹp hướng tới mục đích nâng cao nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường.

    • Thành lập: 2001
    • Khẩu hiệu: Beauty for a Cause (Sắc đẹp vì một mục tiêu)

Đọc tiếp

Le Giang ngung dong phim vi teo co chan hinh anh

Lê Giang ngừng đóng phim vì teo cơ chân

11:52 26/11/2025 11:52 26/11/2025

0

Quản lý của Lê Giang cho biết hiện tại, nữ diễn viên tập trung điều trị chứng teo cơ chân do thoát vị đĩa đệm. Cô không nhận dự án phim, hạn chế dự sự kiện giải trí.

Duong kim Hoa hau Hoan vu 'bi de doa, tan cong' hinh anh

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 'bị đe dọa, tấn công'

14 giờ trước 00:13 27/11/2025

0

Đương kim Miss Universe chia sẻ các tin nhắn, bình luận chửi rủa, lăng mạ cô những ngày qua. Fatima Bosch khẳng định bản thân không gục ngã trước sự tấn công từ dân mạng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý