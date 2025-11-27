Quyên Qui lên tiếng về tin sinh con

Nữ diễn viên lên tiếng đáp trả về những tin đồn thời gian qua. Cô cho biết đang tập trung giảm cân để lấy lại vóc dáng.

Quyên Qui gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện phim diễn ra tại TP.HCM vào tối 26/11. Nữ diễn viên diện đầm ôm sát với điểm nhấn khoét sâu phần ngực, mang lại vẻ gợi cảm. Song thiết kế cũng lộ điểm yếu về hình thể của Quyên Qui. Đặc biệt, vòng hai của diễn viên có phần lùm xùm hơn trước.

Sau đó, clip ghi lại cảnh Quyên Qui tạo dáng ở thảm đỏ sự kiện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn diễn viên đang mang thai. Ngay lập tức, Quyên Qui có động thái đáp trả. Trước bình luận cho rằng cô "sinh con cho một phó chủ tịch", diễn viên phủ nhận. Trong nhóm chat với fan, cô viết: "Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi".

Diễn viên Quyên Qui đáp trả tin mang thai. Ảnh: FBNV.

Trước đó, cô cũng tự đăng tải ảnh selfie trước sự kiện và thừa nhận đang tăng cân. Quyên Qui chia sẻ đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.

Quyên Qui tên đầy đủ là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai, tham gia Miss Earth Vietnam năm 2023 và lọt top 11 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức với phim ảnh thông qua bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2.

Quyên Qui hẹn hò DJ Wukong sau khi 2 người tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Thông qua chương trình, họ có lượng fan đông đảo. Cuối năm 2024, Quyên Qui tâm sự cô luôn tìm kiếm người khiến cô hạnh phúc, vui vẻ và Wukong chính là người như thế.

"Anh kể cho Quyên nghe rất nhiều chuyện vui, từ những câu chuyện thời còn đi học. Hay những câu chuyện rất nghiêm túc về công việc của anh như thế nào. Chế độ ăn uống và tập luyện của anh cũng làm Quyên rất ngưỡng mộ. Bởi vậy, Quyên bị thu hút", Quyên Qui tâm sự

Đến tháng 2, cô thông báo cả hai đường ai nấy đi. Theo Quyên Qui, cô và đối phương phải gác lại chuyện tình yêu vì cả hai nhiều khoảng cách dù họ vẫn thương yêu nhau. Nữ diễn viên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.