Quy định trong lễ cưới của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Lễ cưới của Tiên Nguyễn và doanh nhân Justin Cohen diễn ra vào ngày 7/12. Khách mời mang theo thiệp mời và diện dresscode.

Sau thời gian gắn bó, Tiên Nguyễn và doanh nhân người Dubai Justin Cohen sẽ tổ chức lễ cưới tại tư gia ở TP.HCM vào sáng 7/12. Hiện cô dâu, chú rể đã hoàn tất những khâu quan trọng cho ngày trọng đại.

Cả hai đã gửi thiệp mời tới bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Gần nhất, một số người bạn chia sẻ hình ảnh thiệp cưới của vợ chồng Tiên Nguyễn lên trang cá nhân. Theo đó, thiệp cưới được thiết kế tinh tế, tỉ mỉ với họa tiết in nổi theo phong cách cổ điển.

Đến tối cùng ngày, đôi uyên ương tổ chức tiệc cưới tại một trung tâm tổ chức sự kiện sang trọng ở TP.HCM, với sự góp mặt của gia đình hai bên và đồng nghiệp.

Tiên Nguyễn cưới ngày 7/12. Ảnh: IGNV.

Cô dâu, chú rể mong muốn quan khách dự trang phục phù hợp với buổi dạ tiệc. Trước khi bước vào buổi lễ, khách mời sẽ quét mã QR Code và được nhân viên hướng dẫn.

Những ngày qua, Tiên Nguyễn thường xuyên đăng tải những hình ảnh khi dự sự kiện hoặc cuộc sống đời thường. Ngoài bộ ảnh cưới đăng tải vào ngày 29/10, cô chưa chia sẻ thêm thông tin về người bạn đời.

Tiên Nguyễn (tên thật: Nguyễn Thảo Tiên, sinh năm 1997). Cô là con gái của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thủy Tiên. Nhiều năm qua, Tiên Nguyễn là fashionista và influencer nổi tiếng. Cô từng theo học tại Đại học RMIT TP.HCM và thạc sĩ tại Đại học London (Anh) ngành Quản trị Hàng không.

Cô sở hữu cuộc sống sang chảnh, thường xuyên check-in bên siêu xe, biệt thự của gia đình và du lịch tại nhiều địa điểm sang trọng trên thế giới.

Chồng Tiên Nguyễn là Justin Cohen, chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo và truyền thông hiện làm việc tại Việt Nam. Thông tin trên trang LinkedIn cho biết, anh là người gốc Dubai, lớn lên tại Canada, tốt nghiệp hai ngôi trường danh tiếng là British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS).

Justin Cohen có mối quan hệ mật thiết với nhiều nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng. Anh là bạn thân của doanh nhân Vũ Ly Việt - chồng diễn viên Kathy Uyên.