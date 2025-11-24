Thiều Bảo Trâm vấp tranh cãi

Nữ ca sĩ nhận phản ứng tiêu cực khi chia sẻ tin giả do AI ngụy tạo về cảnh mưa lũ tại miền Trung. Thiều Bảo Trâm sau đó đã xóa bài đăng nói trên.

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan nhiều clip, hình ảnh do AI ngụy tạo về cảnh người dân miền Trung mắc kẹt, kêu cứu.... Những clip này hút hàng triệu lượt xem, lượng chia sẻ lớn, gây hoang mang dư luận.

Trong đó, hình ảnh một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó lấm bùn, ngồi trên mái nhà giữa biển nước, cùng câu chuyện gây thương cảm, xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng. Thực chất, đây là hình ảnh giả mạo, được tạo ra bằng AI. Song Thiều Bảo Trâm lại chia sẻ bài đăng này trên fanpage chính thức.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản mạng cảnh báo Thiều Bảo Trâm. Họ cho rằng ca sĩ nên xóa bài đăng này vì đây là nội dung giả mạo do AI dàn dựng. Nhưng nhiều ngày sau đó, Thiều Bảo Trâm vẫn không có động thái cụ thể.

Sau những phản ứng từ công chúng, đến chiều 24/11, nữ ca sĩ đã gỡ bài đăng này khỏi trang cá nhân.

Clip, hình ảnh giả mạo bằng AI về mưa lũ miền Trung lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc.

Trước đó, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng xuất hiện dày đặc các nội dung giả mạo liên quan mưa lũ miền Trung, đặc biệt là hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI nhằm mô phỏng cảnh thiệt hại hoặc kêu cứu không có thật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem, tiếp nhận và chia sẻ thông tin liên quan thiên tai, đặc biệt là những hình ảnh có tính chất giật gân hoặc lan truyền quá nhanh.

Bộ Công an đề nghị cộng đồng mạng ưu tiên chia sẻ nguồn tin chính xác, đồng thời chủ động phản ánh các nội dung có dấu hiệu giả mạo để hỗ trợ quá trình xác minh.

Theo trang Thông tin Chính phủ, những trường hợp chia sẻ do thiếu hiểu biết được nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định. Riêng các đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý hình sự.