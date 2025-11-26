Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đẹp nhà Sen Vàng tại cuộc thi ở Nhật Bản

  • Thứ tư, 26/11/2025 20:45 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Kiều Duy đang chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp Miss International 2025 ở Nhật Bản. Song hiệu ứng cuộc thi lẫn màn thể hiện của người đẹp ở mức an toàn.

sen vang anh 1

Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) đang diễn ra tại Nhật Bản. Cuộc thi sắc đẹp vừa trải qua phần thi bán kết và nhiều hoạt động bên lề. Hoa hậu Quốc tế thu hút 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đang có màn thể hiện tương đối an toàn tại đấu trường sắc đẹp. Cô không xuất hiện trong top 20 bảng dự đoán kết quả chung kết cuộc thi của chuyên trang sắc đẹp Missosology.

sen vang anh 2

Người đẹp trình diễn tự tin tại phần thi bikini. Kiều Duy diện mẫu bikini trắng với phần tà dài mang lại sự thướt tha, mềm mại khi catwalk. So với các thí sinh nước bạn, cô có phần hạn chế về chiều cao. Kiều Duy cao 1,67 m, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-90 cm.

sen vang anh 3sen vang anh 4

Tại cuộc thi, Kiều Duy cũng hội ngộ đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cả hai vui vẻ tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh gia. Kiều Duy cho biết cô không áp lực trước thành tích của Thanh Thủy. "Việc Việt Nam có vương miện Miss International là điều rất tự hào. Nhưng điều tôi áp lực không phải là thành tích của chị Thủy, mà làm sao bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", cô nói.

sen vang anh 5sen vang anh 6

Kiều Duy chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi năm nay. Những ngày qua, cô trung thành với phong cách thanh lịch, nữ tính. Các set đồ có màu sắc trung tính, không cầu kỳ ở khâu kết hợp phụ kiện mà tập trung tôn dáng người mặc.

sen vang anh 7sen vang anh 8

Trong video phỏng vấn do ban tổ chức Miss International 2025 đăng tải, Kiều Duy cho biết bên cạnh việc học tập và công việc, cô còn muốn trở thành một người tiên phong với dự án cộng đồng "Chạm". Cô chia sẻ: "Tôi tin rằng sức khỏe là nền tảng vững chắc cho mọi điều, bao gồm bảo vệ môi trường và giáo dục. Vì vậy, tôi quyết định trao tặng tủ thuốc cho các trạm y tế ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, giúp người dân có thuốc và hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp". Khả năng tiếng Anh lưu loát giúp Kiều Duy ghi điểm.

sen vang anh 9sen vang anh 10

Kiều Duy chia sẻ khi tham gia cuộc thi, cô tự học cách trang điểm và phối đồ. Tại phần thi National Costume, cô trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên "Cửu Long Ẩn Vân" của Nguyễn Song Huy. Trước khi ra sân khấu, cô gặp sự cố khiến chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy. Sau đó, Kiều Duy trình diễn mà không đeo phụ kiện này. Chung kết Hoa hậu Quốc tế diễn ra vào ngày 27/11.

An Nhi

Ảnh: FBNV

sen vàng kiều duy Miss International hoa hậu quốc tế Sen Vàng

