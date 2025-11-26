Người đẹp nhà Sen Vàng tại cuộc thi ở Nhật Bản

Tại cuộc thi, Kiều Duy cũng hội ngộ đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cả hai vui vẻ tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh gia. Kiều Duy cho biết cô không áp lực trước thành tích của Thanh Thủy. "Việc Việt Nam có vương miện Miss International là điều rất tự hào. Nhưng điều tôi áp lực không phải là thành tích của chị Thủy, mà làm sao bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", cô nói.