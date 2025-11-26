Người đẹp nhà Sen Vàng tại cuộc thi ở Nhật Bản

|
Miss International 2025 (Hoa hậu Quốc tế) đang diễn ra tại Nhật Bản. Cuộc thi sắc đẹp vừa trải qua phần thi bán kết và nhiều hoạt động bên lề. Hoa hậu Quốc tế thu hút 80 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đang có màn thể hiện tương đối an toàn tại đấu trường sắc đẹp. Cô không xuất hiện trong top 20 bảng dự đoán kết quả chung kết cuộc thi của chuyên trang sắc đẹp Missosology.
Người đẹp trình diễn tự tin tại phần thi bikini. Kiều Duy diện mẫu bikini trắng với phần tà dài mang lại sự thướt tha, mềm mại khi catwalk. So với các thí sinh nước bạn, cô có phần hạn chế về chiều cao. Kiều Duy cao 1,67 m, số đo ba vòng lần lượt là 88-63-90 cm.
Tại cuộc thi, Kiều Duy cũng hội ngộ đương kim Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. Cả hai vui vẻ tạo dáng trước ống kính nhiếp ảnh gia. Kiều Duy cho biết cô không áp lực trước thành tích của Thanh Thủy. "Việc Việt Nam có vương miện Miss International là điều rất tự hào. Nhưng điều tôi áp lực không phải là thành tích của chị Thủy, mà làm sao bản thân trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", cô nói.
Kiều Duy chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi năm nay. Những ngày qua, cô trung thành với phong cách thanh lịch, nữ tính. Các set đồ có màu sắc trung tính, không cầu kỳ ở khâu kết hợp phụ kiện mà tập trung tôn dáng người mặc.
Trong video phỏng vấn do ban tổ chức Miss International 2025 đăng tải, Kiều Duy cho biết bên cạnh việc học tập và công việc, cô còn muốn trở thành một người tiên phong với dự án cộng đồng "Chạm". Cô chia sẻ: "Tôi tin rằng sức khỏe là nền tảng vững chắc cho mọi điều, bao gồm bảo vệ môi trường và giáo dục. Vì vậy, tôi quyết định trao tặng tủ thuốc cho các trạm y tế ở vùng sâu vùng xa tại Việt Nam, giúp người dân có thuốc và hỗ trợ sơ cứu khẩn cấp". Khả năng tiếng Anh lưu loát giúp Kiều Duy ghi điểm.
Kiều Duy chia sẻ khi tham gia cuộc thi, cô tự học cách trang điểm và phối đồ. Tại phần thi National Costume, cô trình diễn bộ trang phục văn hoá dân tộc mang tên "Cửu Long Ẩn Vân" của Nguyễn Song Huy. Trước khi ra sân khấu, cô gặp sự cố khiến chiếc vòng cổ của bộ trang phục bị gãy. Sau đó, Kiều Duy trình diễn mà không đeo phụ kiện này. Chung kết Hoa hậu Quốc tế diễn ra vào ngày 27/11.