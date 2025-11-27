Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ 'bị đe dọa, tấn công'

  • Thứ năm, 27/11/2025 00:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đương kim Miss Universe chia sẻ các tin nhắn, bình luận chửi rủa, lăng mạ cô những ngày qua. Fatima Bosch khẳng định bản thân không gục ngã trước sự tấn công từ dân mạng.

Sau nhiều ngày im lặng, Miss Universe 2025 Fatima Bosch lên tiếng trước những phản ứng tiêu cực từ dân mạng. Cô chia sẻ những tin nhắn đe dọa, lăng mạ cô trên các nền tảng mạng.

"Đây là một số trong loạt tin nhắn mà tôi đã nhận được trong những ngày gần đây. Trong tim một người phải chứa đựng điều gì để họ có thể bộc phát ra những lời nói này, thậm chí tấn công người mà họ không còn quen biết. Cảm ơn Chúa, tôi có những giá trị, lòng tự trọng và sự vững vàng, nên điều này không thể quật ngã tôi. Tuy nhiên, rất nhiều người có thể bị tổn thương bởi sự tấn công này và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, cảm xúc", cô chia sẻ.

Fatima Bosch anh 1

Đương kim Miss Universe đáp trả trước những bình luận tiêu cực. Ảnh: IGNV.

Fatima Bosch khẳng định với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, cô sẽ tiếp tục lên tiếng và chiến đấu để bảo vệ phụ nữ. Cô hy vọng không một ai trở thành nạn nhân bị tấn công trên mạng xã hội, chỉ vì họ tỏa sáng, nỗ lực.

"Gửi đến những người phụ nữ đã phải chịu đựng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, tôi hứa với các bạn một điều: bản thân sẽ không im lặng. Tôi sẽ sử dụng vai trò, tiếng nói của mình để bảo vệ phụ nữ. Các bạn không hề đơn độc", người đẹp chia sẻ.

Vượt qua hơn 120 thí sinh, Fatima Bosch đến từ Mexico đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2025 diễn ra tại Thái Lan hôm 21/11.

Song sau đêm chung kết, fanpage chính thức của Miss Universe bị cộng đồng mạng tấn công. Các bài đăng trên fanpage ngập tràn biểu tượng cảm xúc tức giận. Trạng thái này cao gấp nhiều lần những biểu tượng cảm xúc khác. Ở phần bình luận, cộng đồng mạng để lại những nội dung tiêu cực, công kích cả ban tổ chức cuộc thi lẫn tân hoa hậu Fatima Bosch.

Fan sắc đẹp tỏ ra bức xúc khi đại diện Mexico lọt top 5, thậm chí trở thành tân hoa hậu. Lý do là trước đó, người đẹp này vướng một số ồn ào.

Fatima Bosch trước đó là người mẫu, nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Cô từng tốt nghiệp ngành Thiết kế quần áo và Thời trang tại Đại học Iberoamericana. Tiếp đó, người đẹp theo học tại Học viện Nghệ thuật Nuova Accademia di Belle Arti ở Milan và Học viện Lyndon ở Vermont, Mỹ.

