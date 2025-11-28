Ngôi sao triệu view trả 1,75 triệu USD vì phá hoại hôn nhân của bạn

Brenay Kennard, hot TikToker với 3 triệu người theo dõi, phải bồi thường số tiền 1,75 triệu USD vì phá hoại hôn nhân của bạn.

Theo Mirror, Akira Montague, sống tại North Carolina, Mỹ đã đâm đơn kiện Brenay Kennard lên Tòa án cấp cao ở quận Durham theo luật "xâm phạm hạnh phúc gia đình".

Sau gần hai giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết có lợi cho bà Akira Montague, theo The News & Observer. Thẩm phán Tòa án cấp cao đã ra lệnh cho Brenay phải trả 1,5 triệu USD vì tội "xâm phạm hạnh phúc gia đình" và 250.000 USD tội "quan hệ tình dục bất chính". Tổng cộng số tiền Brenay phải bồi thường là 1,75 triệu USD .

Brenay phải bồi thường 1,75 triệu USD vì phá hoại hạnh phúc của bạn. Ảnh: IGNV.

Brenay hiện đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ và được cho là gặp nhiều khó khăn. Trước đó, cô được biết đến trên mạng xã hội với tên tài khoản @lifeofbrenay và thu hút gần 3 triệu người theo dõi trên kênh TikTok. Cô thường xuyên đăng tải các nội dung về đời sống cá nhân, bao gồm các video ăn uống (mukbang), nấu ăn và vlog mua sắm.

Vào tháng 5/2021, Brenay kết hôn với một người đàn ông tên là Devon Mayo. Sau đó, hot TikToker thân thiết với anh họ của Devon là Timothy Montague và vợ - Akira. Bốn người họ thường xuyên dành thời gian bên nhau. Họ thường đăng tải những clip ăn uống, tụ tập lên kênh cá nhân.

Vào tháng 12/2023, Brenay chuyển đến sống cùng Akira và Timothy. Cô tiếp tục đăng tải các clip ngắn lên mạng xã hội nhưng lần này có sự góp mặt của Timothy. Cả hai cùng xuất hiện trong các buổi livestream và có động thái tình tứ.

Hơn một năm sau, Brenay chia sẻ rằng cô đã ly hôn với Devon nhưng họ vẫn là bạn bè. Đến tháng 3/2024, Timothy và Akira chính thức chia tay.

Đến tháng 5/2024, cảnh sát địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ Brenay, người bị cáo buộc đã đe dọa Akira. Theo lệnh bắt giữ, Brenay đã nói với Akira: "Tôi sẽ giết cô. Tôi biết cô đang ở đâu".

Brenay sau đó đã đồng ý hoãn truy tố vào tháng 12/2024 để đổi lấy 12 tháng quản chế không giám sát. Cô cũng chấp nhận tham gia các lớp học kiểm soát cơn giận và không liên lạc với Akira.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Akira đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án cấp cao ở quận Durham.

Trong một tuyên bố với tờ People, Brenay cho biết: "Sự thật vẫn luôn là sự thật. Thật dễ dàng để tin vào những lời nói dối, đặc biệt là khi cô ta luôn đóng vai nạn nhân".