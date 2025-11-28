Thực đơn 8 món của Diddy trong tù

Trong dịp Lễ Tạ ơn, Diddy được thay đổi thực đơn với nhiều món như gà tây nướng, bánh ngô, khoai tây nghiền...

Sean 'Diddy' Combs đã trải qua Lễ Tạ ơn trong tù khi chấp hành bản án bốn năm tù tại FCI Fort Dix ở New Jersey, sau khi bị kết án về tội danh liên quan đến mại dâm.

Theo People, bữa sáng tại nhà tù được phục vụ vào khoảng 6h30, bao gồm ngũ cốc nguyên cám, bánh mì, chuối và hai gói thạch cùng bơ thực vật. Diddy cũng được uống một phần sữa tách béo.

Bữa trưa được phục vụ từ 11h đến 12h, giống như bữa ăn Lễ Tạ ơn truyền thống. Các tù nhân được lựa chọn giữa gà tây nướng hoặc gà xào đậu nành và rau củ kèm bánh ngô, nước sốt.

Các món ăn kèm bao gồm khoai lang nướng, khoai tây nghiền, ngô, nước sốt gà và bánh mì nguyên cám, kèm theo bơ thực vật. Tù nhân cũng có thể chọn trái cây hoặc món tráng miệng ngày lễ, kèm theo đồ uống.

Bữa tối, được phục vụ lúc 16h30, cho phép Diddy và các tù nhân khác lựa chọn giữa bánh mì kẹp thịt nguội và phô mai thái lát, bánh mì kẹp bơ đậu phộng, thạch. Thực đơn ăn kèm bao gồm khoai tây chiên, trái cây, món tráng miệng hoặc bánh mì nguyên cám và thạch.

Diddy tiếp tục đón Lễ Tạ ơn trong tù. Ảnh: ABC News.

Ông trùm rapper cũng sẽ phải đón Giáng sinh trong tù.

Vào ngày Giáng sinh, các bữa ăn hầu như vẫn giữ nguyên, ngoại trừ bữa trưa, khi Diddy có thể chọn gà Cornish nướng thay vì gà xào kèm rau. Tất cả món ăn kèm và món tráng miệng hoặc trái cây tùy chọn không thay đổi.

Diddy được chuyển đến Fort Dix vào ngày 30/10. Trước đó rapper bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.

Ngay sau khi được chuyển trại, Diddy được cho là vui vẻ hơn hẳn. Trùm nhạc rap được bắt gặp mỉm cười trò chuyện với các phạm nhân khác ngoài sân của Fort Dix. Một trong những người đó là Sebastian Telfair, cựu ngôi sao NBA đang thụ án vì vi phạm quản chế liên quan đến một vụ gian lận y tế.

Phía đại diện của Diddy cũng tiết lộ gã được đối xử tốt trong tù: "Ông ấy đã gặp được vài người tốt. Mọi người đối xử tốt với ông ấy". Người này cũng cho hay rapper tỏ ra hài lòng với công việc tại thư viện nhà tù. "Ông ấy thấy điều đó mang lại cảm giác dễ chịu và có ích. Và ông ấy cũng có thể giúp các phạm nhân khác", người này nói.