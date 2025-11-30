Vanessa Hudgens sinh con với chồng kém 8 tuổi

Ngôi sao "Bad Boys: Ride or Die" thông báo tin vui đến người hâm mộ. Cô vừa sinh con thứ hai ở tuổi 36.

Theo People, Vanessa Hudgens và chồng vừa chào đón con thứ hai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh khi nằm trên giường bệnh viện và viết: "Ồ, tôi đã làm được rồi. Tôi đã có thêm một em bé. Quá trình chuyển dạ thật là một hành trình kỳ diệu. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bà mẹ. Thật không thể tin được những gì cơ thể chúng ta có thể làm được". Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới tổ ẩm nhỏ.

Vanessa Hudgens chia sẻ tin mang thai em bé thứ hai vào ngày 12/7, gần một năm sau khi vợ chồng cô đón con đầu lòng. Trong thai kỳ, nữ diễn viên giữ sức khỏe tốt và vẻ ngoài rạng rỡ. Cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Vanessa Hudgens và chồng kém tuổi có hai con sau 2 năm kết hôn. Ảnh: IGNV.

Hudgens và Tucker bắt đầu yêu nhau từ năm 2019. Họ công khai tình cảm vào ngày Valentine. Trên trang cá nhân, minh tinh đăng ảnh hôn Tucker và chia sẻ: "Đó là em, là anh, là chúng ta", cô viết.

Nửa kia của Hudgens là cầu thủ bóng chày thuộc đội Pittsburgh Pirates. Anh bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2019 và được xếp vào top 5 cầu thủ triển vọng nhất. Tucker kém vợ 8 tuổi.

Lễ cưới của đôi uyên ương diễn ra ở thị trấn Tulum, Mexico vào tháng 12/2023, sau 10 tháng họ đính hôn. Trong ngày quan trọng nhất đời, sao phim High School Musical diện váy cưới dáng xẻ ngực gợi cảm do Galia Lahav thiết kế.

Cả hai trải qua cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Vào những dịp đặc biệt, vợ chồng diễn viên thường bày tỏ tình cảm và những lời có cánh cho nhau trên mạng xã hội.

Vanessa Hudgens là ca sĩ, diễn viên kiêm nhà sản xuất người Mỹ. Cô nổi tiếng sau khi tham gia series High School Musical vào năm 2006. Sau đó, nữ diễn viên tham gia nhiều dự án đáng chú ý như Sucker Punch!, Bad Boys for Life, The Princess Switch...