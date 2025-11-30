Ninh Dương Lan Ngọc rơi vào nguy hiểm

Lan Ngọc trở thành mục tiêu nhắm tới của các đối thủ khi cô đóng vai phù thủy trong tập 9 Running Man Vietnam 2025.

Tập 9 Running Man Vietnam mang tên "Trái tim hắc ám" lên sóng tối 29/11 thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Bên cạnh dàn cast cố định gồm Lan Ngọc, Trấn Thành, Quân A.P, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, tập này còn quy tụ dàn khách mời: Quốc Thiên, Lê Xuân Tiền và Isaac.

Ninh Dương Lan Ngọc lộ diện không phải công chúa mà là phù thủy cải trang. Nhờ hoàn thành các nhiệm vụ ẩn, cô sở hữu nhiều quyền năng và lập tức dùng sức mạnh để chiêu mộ Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P về đội.

Do vậy, Lan Ngọc cũng là mục tiêu nhắm tới của các đối thủ trong hành trình ở tập 9.

Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát phát huy lợi thế

Thế mạnh của Lan Ngọc là sở hữu đến 5 sinh mạng và đội của cô có 3 quyền năng đặc biệt khi cần. Trong khi đó, đối đầu với phe phù thủy (đội Xanh) là đội Hồng với 6 thành viên gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus, Isaac, Quốc Thiên và Lê Xuân Tiền. Cuộc đấu trở nên cân sức và khó đoán.

Trong thử thách đầu tiên "Nhìn thấu tâm can", các đội chơi phải tìm được thành viên có điểm khác biệt của đội đối phương. Ở vòng đấu đầu tiên, kinh nghiệm diễn xuất của Quang Tuấn đã giúp đội Xanh giành chiến thắng. Vòng đấu thứ hai của đội Hồng, Liên Bỉnh Phát cũng phát huy năng lực diễn xuất, "tung hỏa mù" khiến đội Xanh bối rối trong lúc lựa chọn tìm người khác biệt. Họ liên tục đưa ra các thử thách cho đội Hồng.

Trò chơi trên cột ngang đòi hỏi sức mạnh thể lực và sự linh hoạt của các thành viên.

Mọi ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về Anh Tú Atus. Tuy nhiên, người khác biệt lại là Trấn Thành.

Sau các lượt chơi, hai đội bất phân thắng bại. Điều này đồng nghĩa với việc đội giải cứu công chúa đã thất bại trong nhiệm vụ tiêu diệt sinh mệnh của phù thủy. Lan Ngọc vẫn bảo toàn 5 sinh mạng.

Tiếp đến thử thách thứ hai, các đội chơi chọn ra thành viên để leo lên cột ngang. Họ "giáp lá cà" và dùng sức mạnh để giữ thăng bằng, sau đó lấy miếng mút chứa phấn màu để tấn công đối thủ.

Cuộc đấu mở màn gồm hai người chơi thiện chiến là Trấn Thành và Lan Ngọc. Ban đầu, Trấn Thành áp đảo và phủ phấn màu vào mặt Lan Ngọc. Sau đó, nữ diễn viên phản công. Cả hai không hề nhượng bộ, dẫn đến tình huống Trấn Thành bị té xuống hố xốp. Trong một tình huống, Lan Ngọc gặp sự cố bị xé rách quần.

Cặp đôi hài hước nhất Running Man Vietnam là Anh Tú Atus và Quang Trung tiếp tục đụng độ. Quang Trung có thế mạnh trong những trò chơi giữ thăng bằng và đòi hỏi sự linh hoạt. Đối đầu với Quang Trung, Anh Tú Atus tỏ ra lúng túng và vụng về. Kết quả, Anh Tú Atus thảm bại trước Quang Trung.

Chung diễn biến, Quang Tuấn gặp đối thủ nặng ký là Lê Xuân Tiền. Cả hai giằng co liên tục. Lê Xuân Tiền cũng nhiều lần áp đảo nhờ lợi thế về hình thể và khả năng giữ thăng bằng.

Ở cuộc đầu cuối cùng là Quang Tuấn và Trấn Thành. Trước sức mạnh của "bò biển", Quang Tuấn vẫn giữ được sự bình tĩnh, phản công đúng lúc và giành chiến thắng. Kết thúc nhiệm vụ, "phù thủy" Lan Ngọc bảo toàn trọn vẹn 5 sinh mạng, tạo lợi thế đáng kể cho chặng tiếp theo.

Lan Ngọc bị hạ gục

Gần nửa thời lượng của tập 9 xoay quanh cuộc chiến xé bảng tên. Mục tiêu của đội giải cứu công chúa là hạ gục "phù thủy" Lan Ngọc. Song song đó, trái tim của phù thủy được chia thành 5 mảnh. Nếu thu thập đủ cả 5 mảnh và ghép hoàn chỉnh, đội giải cứu công chúa sẽ giành chiến thắng.

Đội giải cứu công chúa lựa chọn chiến thuật tách nhỏ đội hình để dễ dàng tìm kiếm các mảnh ghép. Cặp đôi Trấn Thành - Xuân Tiền nhanh chóng tìm được mảnh đầu tiên và lập tức đối đầu với Lan Ngọc.

Đội của Trấn Thành giành chiến thắng sau cuộc chiến xé bảng tên.

Lan Ngọc cũng tìm thấy lồng cầu quay số và kích hoạt quyền năng "random" để loại một thành viên từ xa. Anh Tú Atus là thành viên bị gọi tên. Lan Ngọc sau đó đã dùng quyền năng hồi sinh giúp Anh Tú Atus sống lại trong 10 phút, để gia nhập vào đội hình của đội Xanh. Trong vai trò mới, Anh Tú Atus liên tục có màn lật mặt khiến các thành viên còn lại phải dè chừng.

Cuộc chiến gay cấn nhất chặng cuối là màn đối đầu giữa Lan Ngọc và Trấn Thành. Dù là bóng hồng duy nhất, Lan Ngọc cho thấy sự lăn xả, chiêu trò và tìm đủ cách để chiến thắng. Trong vai trò thủ lĩnh đội Xanh, Trấn Thành tỏ ra "fairplay" khi chấp đàn em 2 tay, thi ai xé nhanh hơn, không dựa vào lợi thế thể lực.

Sau màn giằng co kéo dài trong thời gian dài nhưng bất phân thắng bại, Trấn Thành và Lan Ngọc đi tới một quyết định quan trọng. Khi đó, cả hai cùng ngồi dậy, nắm vào bảng tên của nhau, trong 3 giây nếu ai xé trước sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng, Trấn Thành nhanh tay xé bảng tên của Lan Ngọc. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng thuộc về đội giải cứu công chúa.