Vóc dáng diễn viên nặng 37 kg

Park Min Young gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh mới. Vóc dáng nữ diễn viên có phần gầy gò và thiếu sức sống.

Theo Chosun, Park Min Young vừa đăng tải hình ảnh cá nhân khi đang ở Nhật Bản. Cô viết: "Thật ra, tôi rất mệt, nhưng được gặp khán giả ở Tokyo đã tiếp thêm nhiều năng lượng cho tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở Kobe vào ngày tới".

Trong ảnh, nữ diễn viên diện cây hồng với khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Song bộ trang phục bó sát khiến Park Min Young lộ thân hình có phần gầy gò và thiếu sức sống. Vẻ ngoài của cô khiến người hâm mộ lo lắng.

Năm 2024, Park Min Young từng chia sẻ cô chỉ nặng 37 kg và đang nỗ lực để tăng cân trở lại. Cô chú trọng vào việc tập luyện và ăn đủ ba bữa mỗi ngày. Nữ diễn viên cho biết sức khỏe cô vẫn bình thường, mong fan đừng quá lo lắng.

Vẻ ngoài của Park Min Young hiện tại. Ảnh: Chosun.

Park Min Young sinh năm 1986, là diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Cô được khán giả biết tới qua các phim truyền hình Sungkyunkwan Scandal, Thư ký Kim sao thế?, City Hunter. Tháng 12/2021, Park Min Young kết thúc hợp đồng với công ty giải trí Namoo Actors. Sau đó, cô ký hợp đồng độc quyền với một công ty mới thành lập mang tên Hook Entertainment do Won Young Sik điều hành.

Năm 2022, Park Min Young vướng vào bê bối nghiêm trọng nhất trong 17 năm diễn xuất. Cô gặp rắc rối về cả đời tư lẫn công việc vì từng hẹn hò đại gia tiền số Kang Jong Hyun. Ten Asia đưa tin tháng 10/2022, rating (tỷ suất người xem) các tập Love in Contract sau khi ồn ào tình ái của Park Min Young nổ ra giảm dần. Phim ra mắt ngày 21/9/2022 với rating 3,9% trên đài truyền hình cáp tvN và kết thúc với con số 3% ở tập 16 ngày 10/11/2022. Rating của tập 9 thậm chí xuống tới 2,6%.

Sau khi góp mặt ở series truyền hình Cô đi mà lấy chồng tôi (2024), nữ diễn viên dần lấy lại sự tin tưởng và yêu thích của khán giả.

Thời gian qua, cô tiếp tục góp mặt ở một số dự án phim và chương trình tạp kỹ.