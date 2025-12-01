Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ca sĩ 28 tuổi hẹn hò em vợ Lê Dương Bảo Lâm?

  • Thứ hai, 1/12/2025 00:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quỳnh Trang, em vợ Lê Dương Bảo Lâm, phủ nhận thông tin hẹn hò Otis Nhật Trường. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ, thân mật giữa Otis Nhật Trường và Quỳnh Trang gây chú ý. Cả hai còn nắm tay nhau, làm động tác "thả tim". Dân mạng đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Đến tối 30/11, em vợ Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng đính chính. Cô phủ nhận thông tin đang hẹn hò ca sĩ 28 tuổi. "Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau, cũng e dè dữ lắm", Quỳnh Trang cho biết. Cô giải thích thêm hai người chỉ thực hiện video theo trend và mong dân mạng không hiểu lầm. Trong khi đó, Otis Nhật Trường giữ động thái im lặng.

Quỳnh Trang là em vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Cô thường xuyên xuất hiện trong các video hoặc livestream của anh rể. Trước đây, cô từng được Lê Dương Bảo Lâm gán ghép với Song Luân.

le duong bao lam anh 1le duong bao lam anh 2

Otis Nhật Trường vướng nghi vấn hẹn hò em vợ Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV.

Otis Nhật Trường (Đỗ Nhật Trường) sinh năm 1997 là diễn viên, ca sĩ. Anh có ngoại hình thu hút, giọng hát ngọt ngào, biết diễn xuất và sáng tác nhạc. Nhật Trường được khán giả biết đến khi tham gia bộ phim dành cho tuổi teen Chàng trai của em (2017). Thời điểm ấy, Otis Nhật Trường được mệnh danh là "nam thần học đường".

Tiếp đó, anh góp mặt trong các dự án phim Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký, Friendzone, Khi ta 25, Quý cô thừa kế 2...

Mới đây, Otis Nhật Trường tham gia chương trình Anh trai "say hi" 2025 nhưng không nổi bật.

Về đời tư, Otis Nhật Trường hẹn hò Thảo Trang sau khi cả hai góp mặt trong show Tỏ tình hoàn mỹ. Cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Khoảng một năm sau, bộ đôi xác nhận đường ai nấy đi. Sau đó, họ tái hợp. Gần đây, Otis Nhật Trường và Thảo Trang một lần nữa vướng tin chia tay khi hủy theo dõi trang cá nhân của nhau.

Nữ diễn viên khiến khán giả muốn bỏ xem phim

Vai Nga của Ngọc Trâm trở thành tâm điểm chỉ trích sau tập 26 "Cách em một milimet". Không ít dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của diễn viên để bình luận tiêu cực.

6 giờ trước

An Nhi

Dong tac gay tranh cai cua Angela Phuong Trinh hinh anh

Động tác gây tranh cãi của Angela Phương Trinh

7 giờ trước 19:04 30/11/2025

0

Angela Phương Trinh vấp tranh luận với động tác nhảy. Ngoài ra, trong các clip gần đây, cựu diễn viên cũng thay đổi với giọng nói trầm và khác trước.

Nhac si Duy Nhan cap cuu hinh anh

Nhạc sĩ Duy Nhân cấp cứu

9 giờ trước 17:12 30/11/2025

0

Nhạc sĩ Viên Duy Nhân phải cấp cứu trong đêm vì gặp vấn đề về sức khỏe. Trước đây, ông từng bị xuất huyết não và trải qua nhiều lần phẫu thuật.

My nam chay bo cung Suzy o Ho Tay hinh anh

Mỹ nam chạy bộ cùng Suzy ở Hồ Tây

10 giờ trước 16:16 30/11/2025

0

Clip Suzy chạy bộ ở Hồ Tây hiện viral khắp các nền tảng mạng xã hội. Công chúng nhanh chóng nhận ra người đàn ông chạy phía sau nữ diễn viên là Kim Seon Ho.

