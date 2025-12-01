Ca sĩ 28 tuổi hẹn hò em vợ Lê Dương Bảo Lâm?

Quỳnh Trang, em vợ Lê Dương Bảo Lâm, phủ nhận thông tin hẹn hò Otis Nhật Trường. Cô cho biết đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Những ngày qua, clip ghi lại khoảnh khắc tình tứ, thân mật giữa Otis Nhật Trường và Quỳnh Trang gây chú ý. Cả hai còn nắm tay nhau, làm động tác "thả tim". Dân mạng đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Đến tối 30/11, em vợ Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng đính chính. Cô phủ nhận thông tin đang hẹn hò ca sĩ 28 tuổi. "Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau, cũng e dè dữ lắm", Quỳnh Trang cho biết. Cô giải thích thêm hai người chỉ thực hiện video theo trend và mong dân mạng không hiểu lầm. Trong khi đó, Otis Nhật Trường giữ động thái im lặng.

Quỳnh Trang là em vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Cô thường xuyên xuất hiện trong các video hoặc livestream của anh rể. Trước đây, cô từng được Lê Dương Bảo Lâm gán ghép với Song Luân.

Otis Nhật Trường vướng nghi vấn hẹn hò em vợ Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: FBNV.

Otis Nhật Trường (Đỗ Nhật Trường) sinh năm 1997 là diễn viên, ca sĩ. Anh có ngoại hình thu hút, giọng hát ngọt ngào, biết diễn xuất và sáng tác nhạc. Nhật Trường được khán giả biết đến khi tham gia bộ phim dành cho tuổi teen Chàng trai của em (2017). Thời điểm ấy, Otis Nhật Trường được mệnh danh là "nam thần học đường".

Tiếp đó, anh góp mặt trong các dự án phim Chàng trai năm 17, Thanh xuân ký, Friendzone, Khi ta 25, Quý cô thừa kế 2...

Mới đây, Otis Nhật Trường tham gia chương trình Anh trai "say hi" 2025 nhưng không nổi bật.

Về đời tư, Otis Nhật Trường hẹn hò Thảo Trang sau khi cả hai góp mặt trong show Tỏ tình hoàn mỹ. Cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Khoảng một năm sau, bộ đôi xác nhận đường ai nấy đi. Sau đó, họ tái hợp. Gần đây, Otis Nhật Trường và Thảo Trang một lần nữa vướng tin chia tay khi hủy theo dõi trang cá nhân của nhau.