Động tác gây tranh cãi của Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh vấp tranh luận với động tác nhảy. Ngoài ra, trong các clip gần đây, cựu diễn viên cũng thay đổi với giọng nói trầm và khác trước.

Angela Phương Trinh hoạt động sôi nổi ở thị trường livestream bán hàng trên mạng xã hội thời gian qua. Cựu diễn viên cũng chăm đăng tải các clip, hình ảnh trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Trong đó, Angela Phương Trinh thường xuyên có nhiều clip nhảy nhót với vũ đạo tranh cãi.

Thậm chí, trong một clip mới đây, cô có động tác nhún nhảy theo nhạc, sau đó vén áo để lộ cạp quần nội y. Một số biểu cảm trên gương mặt của Angela Phương Trinh vấp tranh luận trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều dân mạng để lại phản ứng. "Động tác phản cảm quá. Không dám xem lại"; "Giọng nói và vẻ ngoài, cách ăn mặc của Angela Phương Trinh khác quá"; "Hãy trả lại Angela Phương Trinh của ngày xưa"; "Chuyện gì đang xảy ra với Trinh vậy"... là những bình luận từ các tài khoản mạng.

Angela Phương Trinh thay đổi đến mức khó nhận ra. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh cũng thay đổi đến mức khó nhận ra. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài cơ bắp, tóc ngắn và giọng nói khàn, trầm. Angela Phương Trinh chuộng diện trang phục áo quây, croptop, bra top. Cô được nhận xét ngày càng nam tính. Không chỉ vậy, Angela Phương Trinh còn xưng "anh" trong nhiều clip hay livestream.

Angela Phương Trinh, sinh năm 1995, bước chân vào lĩnh vực giải trí khá sớm, từng được yêu mến với hình ảnh nữ tính và diễn xuất ấn tượng qua các vai diễn trong Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Người mẹ nhí...

Năm 2018, cô tuyên bố tạm rời showbiz để tập trung tu tập, ăn chay trường và tham gia các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, ngay cả khi rút khỏi showbiz, Angela Phương Trinh vẫn liên tục có những hành động, phát ngôn gây sốc. Năm 2024, cô đăng tải loạt bài viết tiêu cực về việc tu tập trên mạng xã hội. Giai đoạn đó, người thân trong gia đình cô cũng nhiều lần lên tiếng, chia sẻ về tình hình bất ổn của nữ diễn viên này. Vào tháng 6/2024, cô phải đăng bài xin lỗi thông qua trang cá nhân.