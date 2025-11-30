Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động tác gây tranh cãi của Angela Phương Trinh

  • Chủ nhật, 30/11/2025 19:04 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Angela Phương Trinh vấp tranh luận với động tác nhảy. Ngoài ra, trong các clip gần đây, cựu diễn viên cũng thay đổi với giọng nói trầm và khác trước.

Angela Phương Trinh hoạt động sôi nổi ở thị trường livestream bán hàng trên mạng xã hội thời gian qua. Cựu diễn viên cũng chăm đăng tải các clip, hình ảnh trong công việc lẫn cuộc sống đời thường. Trong đó, Angela Phương Trinh thường xuyên có nhiều clip nhảy nhót với vũ đạo tranh cãi.

Thậm chí, trong một clip mới đây, cô có động tác nhún nhảy theo nhạc, sau đó vén áo để lộ cạp quần nội y. Một số biểu cảm trên gương mặt của Angela Phương Trinh vấp tranh luận trên mạng xã hội. Dưới bình luận, nhiều dân mạng để lại phản ứng. "Động tác phản cảm quá. Không dám xem lại"; "Giọng nói và vẻ ngoài, cách ăn mặc của Angela Phương Trinh khác quá"; "Hãy trả lại Angela Phương Trinh của ngày xưa"; "Chuyện gì đang xảy ra với Trinh vậy"... là những bình luận từ các tài khoản mạng.

Angela Phương Trinh thay đổi đến mức khó nhận ra. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, Angela Phương Trinh cũng thay đổi đến mức khó nhận ra. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài cơ bắp, tóc ngắn và giọng nói khàn, trầm. Angela Phương Trinh chuộng diện trang phục áo quây, croptop, bra top. Cô được nhận xét ngày càng nam tính. Không chỉ vậy, Angela Phương Trinh còn xưng "anh" trong nhiều clip hay livestream.

Angela Phương Trinh, sinh năm 1995, bước chân vào lĩnh vực giải trí khá sớm, từng được yêu mến với hình ảnh nữ tính và diễn xuất ấn tượng qua các vai diễn trong Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Người mẹ nhí...

Năm 2018, cô tuyên bố tạm rời showbiz để tập trung tu tập, ăn chay trường và tham gia các hoạt động từ thiện. Tuy nhiên, ngay cả khi rút khỏi showbiz, Angela Phương Trinh vẫn liên tục có những hành động, phát ngôn gây sốc. Năm 2024, cô đăng tải loạt bài viết tiêu cực về việc tu tập trên mạng xã hội. Giai đoạn đó, người thân trong gia đình cô cũng nhiều lần lên tiếng, chia sẻ về tình hình bất ổn của nữ diễn viên này. Vào tháng 6/2024, cô phải đăng bài xin lỗi thông qua trang cá nhân.

An Nhi

  • Lê Ngọc Phương Trinh

    Lê Ngọc Phương Trinh

    Lê Ngọc Phương Trinh với nghệ danh Angela Phương Trinh là một diễn viên điện ảnh, ca sĩ tự do, người mẫu ảnh, người dẫn chương trình. Ra mắt làng giải trí từ năm 7 tuổi, Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý của khán giả ngay những bộ phim đầu tiên tham gia như "Kính vạn hoa", "Mùi ngò gai", "Người mẹ nhí". Trong năm 2016, Angela Phương Trinh xuất hiện với vai chính trong các phim điện ảnh "Taxi, em tên gì" và "Sứ mệnh trái tim".

    Bạn có biết: Dịp lễ tình nhân năm 2012, Angela Phương Trinh lần đầu tiên công khai mối quan hệ với một đại gia hơn tuổi ở Sài Gòn. Thế nhưng sau 2 tháng Angela đã tuyên bố chia tay vì bạn trai cố tình che giấu tuổi thật.

    • Ngày sinh: 08/02/1995
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Phim tiêu biểu: Mùi ngò gai (2006), Người mẹ nhí (2006), Taxi em tên gì (2016), Glee (2017),...
    • Album: My boy (2011), Điều gì đến sẽ đến (2016)

