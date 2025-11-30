Nghệ sĩ Việt thương tiếc Lân 'Xe Lăn'

Nhiếp ảnh gia Trần Đức Lân qua đời vào ngày 29/11 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Nghệ sĩ Hữu Châu, Vân Trang và nhiều diễn viên tiễn biệt anh.

Nhiếp ảnh gia Trần Đức Lân qua đời ở tuổi 46 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Trước khi mất, nhiếp ảnh gia có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch Thiên Đăng của Thành Lộc.

Bài đăng cuối cùng của Trần Đức Lân là vào 8/11. Thời điểm ấy, nhiếp ảnh gia đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh và được các đồng nghiệp tới thăm, chăm sóc. "Bật chế độ hồi sinh", anh viết.

Sự ra đi của nhiếp ảnh gia Trần Đức Lân khiến nhiều đồng nghiệp, nghệ sĩ Việt thương tiếc.

Nhiếp ảnh gia Trần Đức Lân qua đời ngày 29/11, sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Diễn viên Vân Trang tiễn biệt nhiếp ảnh gia. Cô bày tỏ: "Nhớ buổi chiều hôm ấy, chở anh từ sân khấu về nhà, buổi chiều kẹt đường nên hai anh em ngồi trên xe nói nhiều chuyện. Em hiểu anh vui khi có những người bạn Thiên Đăng như thế nào khi về sống ở Việt Nam. Đến nhà, mình lắp lại chiếc xe lăn cho anh. Mới đó mà. Gần như suất diễn nào anh cũng lên sân khấu, có anh là có hình đẹp. Em vẫn không tin anh ra đi sớm như vậy vì em biết anh yêu đời lắm. Em còn vẫn chờ tin anh Lân sẽ xuất viện, vậy mà…".

Nghệ sĩ Hữu Châu đăng tải hình ảnh cuối cùng của Trần Đức Lân và chia sẻ: "Chào người em trai. Về cõi an lành nhất em nghe".

Cựu người mẫu Trang Trần cho biết nhiếp ảnh gia Trần Đức Lân từng hợp tác với cô và ê-kíp phim Hương Ga. Bản thân cô rất yêu mến anh vì sự chuyên nghiệp, tình cảm với đồng nghiệp.

"Một nhiếp ảnh tài hoa đã rời khỏi cõi trần.Hết đau rồi, anh thanh thản, bình an. Ê-kíp Hương Ga chắc chắn rất trân trọng, yêu mến anh", cô cho biết.

Trần Đức Lân sinh năm 1979 tại TP.HCM, được biết đến với nghệ danh Lân "Xe Lăn". Anh từng qua Bruxelles sống từ năm 1994. Đến 2008, anh gặp tai nạn, bị liệt hai chân, phải ngồi xe lăn. Sau đó, anh theo đuổi công việc nhiếp ảnh.

Hai năm sau, Trần Đức Lân về Việt Nam sống. Anh bắt đầu bén duyên với showbiz Việt khi chụp ảnh cho nhiều nghệ sĩ, đoàn phim, sân khấu kịch.

Nhiều năm qua, anh gắn bó với sân khấu kịch Thiên Đăng của nghệ sĩ Thành Lộc. Anh là người chụp ảnh hậu trường, poster, các vở diễn... Các nghệ sĩ yêu mến anh vì sự lạc quan, yêu đời và tâm huyết với công việc.